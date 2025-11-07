Cała sprawa zaczęła się około 23.00 w czwartek. Jeden z kierowców jadących autostradą A4 w okolicy węzła Kąty Wrocławskie zauważył niezidentyfikowany obiekt, który miał spaść na pole po południowej stronie drogi i rozbić się. Kierowca nie potrafił określić, co dokładnie widział.

Coś rozbiło się niedaleko autostrady A4?

To uruchomiła akcję, na miejsce zdarzenia wysłano policjantów i strażaków, którzy do rana przeszukiwali okolicę. Ostatecznie poszukiwania zakończyły się fiaskiem.

Nie jedno, a trzy zgłoszenia. Służby nic nie znalazły

Ostatecznie w piątek rano Dolnośląski Urząd Wojewódzki wydał następujące oświadczenie:

"W nocy i nad ranem z 6 na 7 listopada 2025r, służby otrzymały trzy niezależne zgłoszenia dotyczące rzekomych spadających i płonących obiektów z okolic Kątów Wrocławskich, Magnic (pow. wrocławski) oraz Wilkanowa (pow. kłodzki).

Wszystkie sygnały zostały dokładnie sprawdzone przez straż pożarną i policję, z wykorzystaniem m.in. dronów termowizyjnych. Nie ujawniono żadnych obiektów ani śladów upadku. W powiecie kłodzkim służby kończą już działania sprawdzające, które do tej pory niczego nie potwierdziły.

Służby podkreślają, że żadne zgłoszenie nie zostało zignorowane, a działania miały na celu pełne wyjaśnienie sytuacji.

Wiele wskazuje na to, że obserwowane zjawiska mogły być związane z naturalnym rojem meteorów Południowe Taurydy, którego maksimum przypada właśnie teraz".

