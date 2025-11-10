W skrócie System BLIS ostrzega kierowcę o obecności pojazdu w martwym polu, co zwiększa bezpieczeństwo podczas zmiany pasa.

Technologia BLIS powstała w Volvo i była innowacją wykorzystywaną od 2003 roku.

Różne marki samochodów stosują podobne systemy pod różnymi nazwami, jednak idea działania pozostaje ta sama.

Rozwój technologii postępuje. W samochodach mamy do dyspozycji coraz więcej różnych systemów, które mają poprawić komfort oraz bezpieczeństwo podróżujących. Jednym z nich jest system BLIS, czyli Blind Spot Information System, który ma za zadanie analizować tzw. martwe pole, czyli obszar od słupka B, który może się ciągnąć nawet kilkanaście metrów za samochodem. Jeśli w martwym polu znajduje się jakiś obiekt (np. samochód), kierowca go nie widzi go ani w lusterku bocznym ani środkowym, co grozi wypadkiem.

Martwe pole to bardzo niebezpieczny obszar, w którym kierowca nie widzi żadnych obiektów INTERIA.PL

Z tego względu w 2001 r. inżynierowie pracujący dla Volvo opracowali system BLIS, który po raz pierwszy został wykorzystany w seryjnym samochodzie w modelu XC90 wyprodukowanym w 2003 r. Badania wykazały, że ów system realnie przyczynił się do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji.

W Volvo XC90 pierwszy raz zastosowano system BLIS Wikimedia Commons

Czerwona lub pomarańczowa lampka w lusterku

Jednym z kluczowych elementów systemu BLIS jest pomarańczowa lub czerwona lampka umieszczona w bocznym lusterku (zatopiona w szkle). Gdy się zapali, oznacza to, że w najbliższym otoczeniu pojazdu (w tym w jego martwym polu) znajduje się jakiś obiekt, więc kierowca powinien zachować ostrożność i wstrzymać się od ewentualnego zjechania na pas znajdujący się obok.

Na jakiej zasadzie działa system BLIS w samochodzie?

Początkowo systemy monitorujące martwą strefę działały w oparciu o czujniki cofania zamontowane z tyłu pojazdu. Obecnie działają one dzięki kamerom i czujnikom radarowym umieszczonym w bocznych lusterkach. Dzięki nim system z jeszcze większą precyzją pozwala ustalić odległość od najbliższego pojazdu.

W najbliższej przyszłości planuje się zastosowanie w systemach BLIS technologii V2V (Vehicle-to-Vehicle; pojazd-do-pojazdu), która pozwoli na wymianę informacji między samochodami.

Kierowca widzi migające w lusterku bocznym światełko, jeśli w pobliżu jego auta znajduje się inny pojazd INTERIA.PL

BLIS, BSD, DSM, RCTA - różnice

System BLIS pod tą nazwą wymyślili Szwedzi, jednak w różnych samochodach przybiera różną nazwę. Skoda ma system Blind Spot Detection (BSD), Jaguary i Jeepy Blind Spot Monitoring (BSM), w BMW działa natomiast Active Blind Side Assist (ABSA).

Kierowców w Audi wspomaga Side Assist (SA), właścicieli Nissanów z kolei Blind Spot Warning (BSW). W końcu fani Toyoty na pewno słyszeli o Rear Cross Traffic Alert (RCTA). To wszystko są wariacje systemu BLIS znanego z Volvo!

