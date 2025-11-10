Prawa jazdy wydane przed 2013 rokiem mają ważną wadę. Konieczna wymiana

Spis treści: Prawa jazdy wydane przed 2013 rokiem mają wadę Uprawnienia do jazdy są bezterminowe. Ale dokument już nie Kiedy trzeba będzie wymienić prawo jazdy? Ile kosztuje wymiana prawa jazdy? A co z badaniem lekarskim? Czy jest konieczne podczas wymiany prawa jazdy?

Prawa jazdy wydane przed 2013 rokiem mają wadę

Nie jest to co prawda jakaś ukryta wada, której przez lata nikt nie zauważył. Zmieniły się za to przepisy, które prawda jazdy wydawane przed 2013 rokiem, uznały za niewłaściwe, co pociąga za sobą konieczność ich wymiany. Jak czytamy w rozdziale 19. ustawy o kierujących pojazdami:

Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 rozporządzenie w sprawie dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 1.

Uprawnienia do jazdy są bezterminowe. Ale dokument już nie

Kierowcy z nieco dłuższym stażem mogli się cieszyć tym, że (jeśli nie było co do tego przeciwwskazań np. lekarskich) prawo jazdy otrzymują właściwie dożywotnio. Po zdaniu egzaminu odbierają blankiet i nie muszą więcej się tym przejmować. To zmieniły jednak cytowane wyżej przepisy.

Teraz każdy posiadacz prawa jazdy, nawet bezterminowego, musi być gotowy na wymianę swojego blankietu. Nowy będzie miał już wpisaną datę ważności, której trzeba będzie pilnować.

Kiedy trzeba będzie wymienić prawo jazdy?

W ustawie czytamy, że:

Wymiana jest dokonywana na wniosek osoby zainteresowanej, po uiszczeniu opłaty za wymianę prawa jazdy i opłaty ewidencyjnej, o których mowa w art. 10 właściwość organów i tryb wydawania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 1.

Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. (tzw. bezterminowe prawa jazdy - red.) podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy.

Ile kosztuje wymiana prawa jazdy?

Aby wymienić prawo jazdy na nowe, wystarczy przejść prostą procedurę w urzędzie. Nalezy wypełnić i złożyć odpowiedni wniosek o wydanie nowego dokumentu. Konieczne jest przedstawienie dowodu osobistego, zdanie starego prawa jazdy oraz dołączenie fotografii o wymiarach 35 × 45 mm.

Koszt wymiany prawa jazdy to 100 zł. Jeżeli potrzebne są badania lekarskie, to będziemy musieli dodatkowo zapłacić za nie 300 zł. Wypełniony wniosek wraz z wymienionymi załącznikami składamy w odpowiednim urzędzie, wysyłamy pocztą lub dokonujemy tego przez internet. W tym ostatnim przypadku wszelkie niezbędne dokumenty możemy przesłać skanem lub zdjęciem.

A co z badaniem lekarskim? Czy jest konieczne podczas wymiany prawa jazdy?

Wraz z wejściem w życie przepisów, znoszących bezterminowe prawa jazdy, wśród kierowców pojawiły się obawy. Dotyczyły one badań lekarskich, które zwykle do tej pory musieli przechodzić kierowcy mający prawa jazdy z terminem ważności. Wynikało to jednak z faktu, że poprzednio właśnie zastrzeżenia ze strony lekarza, były przyczyną wydania prawa jazdy tylko na określony czas. Obecnie termin ważności na dokumencie wynika z ustawy, a nie przeciwskazań zdrowotnych.

Badania zazwyczaj polegają na podstawowym "przeglądzie" organizmu. To badanie wzroku, słuchu, pomiar cukru, ciśnienia, utrzymanie równowagi oraz wywiad (jakie leki przyjmujemy, jaki jest stan psychiczny kandydata na kierowcę).

