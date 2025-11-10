W skrócie Coraz więcej ramp do odśnieżania dachów ciężarówek powstaje na MOP-ach w całej Polsce.

Stalowe konstrukcje pomagają kierowcom usuwać śnieg i lód z naczep, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa na drogach.

GDDKiA planuje dalszy rozwój infrastruktury, by kierowcy mieli jeszcze więcej miejsc do odśnieżania.

Z daleka stalowa konstrukcja przypomina balkon, ponieważ składa się ze schodków prowadzących kilka metrów nad ziemię. Podest z każdej strony zabezpieczony jest barierkami i ze względu na jego usytuowanie w miejscu oddalonym od centrum parkingu, wielu kierowców mylnie twierdzi, że służy on do obserwacji terenu MOP. Ich funkcja jest jednak podyktowana kwestiom bezpieczeństwa szczególnie w okresie zimowym, dlatego GDDKiA systematycznie zwiększa ich liczbę.

Do czego służą stalowe konstrukcje na MOP-ach? Istotne są szczególnie zimą

Nie bez powodu wspomniałem, że konstrukcje te pełnią kluczową funkcję właśnie zimą. Przede wszystkim służą one kierowcom samochodów ciężarowych do usuwania śniegu i lodu z naczep. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami każdy zmotoryzowany jest zobowiązany do prawidłowego przygotowania pojazdu do drogi, w co wlicza się również odśnieżenie. W przypadku zalegającego śniegu lub brył lodu na naczepie ciężarówki sprawa jest wyjątkowo istotna, ponieważ mogą one doprowadzić do uszkodzenia innych pojazdów, a w najgorszym przypadku nawet do wypadku.

Zwracamy uwagę na każdy aspekt mogący wpłynąć na bezpieczeństwo. Przypominamy też, że za właściwe przygotowanie pojazdu do drogi, w tym jego dokładne odśnieżenie, odpowiedzialny jest kierowca. Spadające z dachów ciężarówek śnieg i lód mogą powodować uszkodzenia innych pojazdów, a nawet doprowadzić do wypadku. Do ich usunięcia można wykorzystywać m.in. specjalne rampy czy dmuchawy

Te konstrukcje to ułatwienie dla zawodowych kierowców. 16 ramp już działa, niebawem będą kolejne

Budowa ramp tego typu jest kluczowa, aby zawodowi kierowcy mogli odśnieżyć potężną powierzchnię dachu znajdującą się na wysokości prawie 4 m. To działania prowadzone w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego, dlatego GDDKiA systematycznie montuje na MOP-ach kolejne konstrukcje. Aktualnie w Polsce jest ich już 16, a najnowsza została oddana do użytku na początku października na MOP-ie Jankowice Wielkie przy autostradzie A4. Co ciekawe, to już trzecia rampa przy opolskim odcinku tej trasy.

GDDKiA informuje, że 36 konstrukcji jest już w trakcie realizacji, a do dyspozycji kierowców zostaną oddane jeszcze w tym lub nadchodzącym roku. Plany są jednak znacznie bardziej zaawansowane, ponieważ w przygotowaniu jest ogłoszenie przetargów na kolejne rampy. Aktualnie na etapie przygotowania, realizacji i planowania znajduje się łącznie 55 konstrukcji.

Oto lista ramp do odśnieżania dachów naczep oraz aut dostawczych w Polsce

GDDKiA przypomina, że to kierowcy odpowiedzialni są za prawidłowe przygotowanie pojazdu do drogi. Za jazdę nieodśnieżonym samochodem - z zalegającym śniegiem lub lodem na dachu - ustawodawca przewidział mandat karny w wysokości do 3 tys. zł oraz 12 punktów karnych.

Oto lokalizacje ramp do odśnieżania samochodów ciężarowych w Polsce:

A1 MOP Woźniki Wschód w woj. śląskim,

A1 MOP Woźniki Zachód w woj. śląskim,

A1 MOP Mszana Południe w woj. śląskim,

A1 MOP Stobiecko Szlacheckie Zachód w woj. łódzkim,

A1 MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód w woj. łódzkim,

S8 MOP Guzew Południe w woj. łódzkim,

A4 MOP Przysiecz w woj. opolskim,

A4 MOP Prószków w woj. opolskim,

A4 MOP Jankowice Wielkie w woj. opolskim,

S7 MOP Widoma Wschód w woj. małopolskim,

S7 MOP Widoma Zachód w woj. małopolskim,

S19 MOP Obroki Zachód w woj. lubelskim,

S19 MOP Obroki Wschód w woj. lubelskim,

S3 MOP Racula Zachód w woj. lubuskim,

S61 MOP Chomentowo Wschód w woj. podlaskim,

S61 MOP Chomentowo Zachód w woj. podlaskim.

