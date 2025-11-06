W skrócie Na niemieckich autostradach pojawił się nowy znak drogowy z trzema literami "GVZ", który kierowany jest głównie do kierowców zawodowych.

Skrót GVZ oznacza centrum towarowe i pomaga kierowcom ciężarówek w zlokalizowaniu miejsc przeładunkowych oraz właściwych zjazdów z autostrady.

Znak ten nie dotyczy kierowców aut osobowych, a jego celem jest zwiększenie efektywności transportu oraz ograniczenie liczby pustych przejazdów.

Osoby wybierające się autem do Niemiec z pewnością - z przepisów lub rozwiązań wyróżniających się - kojarzą zniesione ograniczenie prędkości na niektórych fragmentach autostrad oraz mobilne fotoradary siejące postrach nawet wśród obywateli. Każdy nowy znak natychmiast wzbudza wśród zmotoryzowanych zainteresowanie, bo tych jest łącznie już ponad 600. Nowe tablice są jednak na tyle wyróżniające się i łatwe do zauważenia, że nie są w stanie umknąć nikomu.

Nowy znak na niemieckich autostradach. To biała, kwadratowa tablica z trzema literami

Nowinką wpędzającą zmotoryzowanych w konsternację jest biała, kwadratowa tablica z trzema literami "GVZ". To oficjalny znak drogowy, którego zadaniem jest skierowanie określonej grupy kierowców w konkretne miejsce. GVZ to skrót od "Güterverkehrszentrum", czyli centrum towarowego. Pojawienie się nowego oznakowania przy autostradach ma pomóc kierowcom zawodowym w znalezieniu obszaru logistycznego, w którym ładowane oraz rozładowywane są pojazdy ciężarowe, a w niektórych regionach również statki czy pociągi.

Nowy znak "GVZ". To pomoc dla kierowców zawodowych

Nowy znak - choć wygląda prosto - jest intrygujący za sprawą trzyliterowego skrótu. Jego rozwinięcie może brzmieć skomplikowanie, jednak nie oznacza żadnych ograniczeń ani kontroli. Jego obecność jest natomiast istotna z punktu widzenia kierowców zawodowych, którzy dzięki niemu wiedzą, że w niedalekiej odległości znajduje się poszukiwane przez nich centrum logistyczne oraz odpowiedni zjazd. Wszystko po to, aby nie doszło do przeoczenia i konieczności nadrobienia wielu kilometrów.

Tereny GVZ zazwyczaj liczą kilka kilometrów kwadratowych, a wjazd zarezerwowany jest wyłącznie dla pojazdów związanych z transportem towarów. Według zapewnień, wprowadzenie znaków ma nie tylko ułatwić kierowcom znalezienie zjazdu, ale również zwiększyć efektywność systemu transportowego oraz pozytywnie wpłynąć na środowisko.

Gdzie można spotkać się ze znakiem "GVZ"? Ten znak nie dotyczy kierowców aut osobowych

Z oznakowaniem "GVZ" spotkamy się niemal w każdym kraju związkowym w Niemczech, a jedynym wyjątkiem jest Hamburg i Kraj Saary. Dlaczego? Tylko w tych regionach nie ma centrów transportu towarowego.

Samo tworzenie centrów przeładunkowych - takich jak GVZ - ma ogromne znaczenie nie tylko dla efektywności transportu, ale również dla środowiska, ponieważ pozwala ograniczyć liczbę przejazdów na tzw. pusto, czyli bez ładunku. Oznakowanie zostało wprowadzone 15 listopada 1999 r. na mocy wytycznych Federalnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Mieszkalnictwa dotyczących oznakowania kierunkowego poza autostradami. Od 2001 r. może być też - z pewnymi ograniczeniami - stosowane na autostradach.

Od pewnego czasu - za sprawą rosnącej liczby potężnych centrów przeładunkowych oraz znaczenia transportu - stosowane jest coraz częściej, aby znacznie ułatwić pracę kierowcom zawodowym. Podróżując przez Niemcy samochodem osobowym i widząc białą tablicę z czarnym napisem "GVZ" nie musimy się jednak niczego obawiać. To znak informacyjny dedykowany zupełnie innej grupie kierowców.

