Spis treści: Ile kosztować będzie winieta w Czechach w 2026 roku? Kto jest zwolniony z winiety w Czechach? Ile za brak winiety w Czechach? Jak kupić winietę w Czechach?

Czechy to dla polskich kierowców ważny kierunek turystyczny. Nie tylko jako cel naszej podróży, ale także z tego względu, że przez Czechy przejeżdżają osoby zmierzające do Włoch czy Austrii (np. na narty) lub do Chorwacji (latem).

Od 2025 roku w Czechach funkcjonują przepisy, zgodnie z którymi cena rocznej winiety autostradowej jest ustalana na podstawie inflacji z czerwca poprzedniego roku w połączeniu z rocznym wzrostem długości sieci autostrad z tego samego okresu. Uzyskany procent jest doliczany do ceny winiety rocznej z poprzedniego roku. Ceny winiet miesięcznych, dziesięciodniowych i jednodniowych są obliczane na podstawie ceny winiety rocznej.

Ile kosztować będzie winieta w Czechach w 2026 roku?

W związku z tym ministerstwo transportu Czech zapowiedziało, że od stycznia 2026 roku cena winiety rocznej wzrośnie o 130 koron i będzie wynosić 2 570 koron. W przeliczeniu będzie to ok. 450 zł.

Miesięczna winieta kosztować będzie teraz 480 koron (ok. 84 zł) zamiast 460 koron. W przypadku winiety dziesięciodniowej kierowcy od przyszłego roku zapłacą 300 koron (ok. 53 zł) zamiast dotychczasowych 290 koron. Winieta dzienna będzie kosztować 230 koron (ok. 40 zł) a nie tak jak teraz 210 koron.

Kto jest zwolniony z winiety w Czechach?

Resort podkreślił jednak, że dotychczasowe ulgi zostaną utrzymane. I tak połowę ceny zapłacą kierowcy pojazdów korzystających z CNG lub LNG, a hybrydy plug-in 25 proc. ceny. Auta zasilane wyłącznie prądem lub wodorem będą mogły przejechać autostradami bezpłatnie.

Warto pamiętać, że tego typu zniżki "z automatu" są dostępne dla samochodów zarejestrowanych w Republice Czeskiej. Auta z innych państw muszą najpierw zostać zarejestrowane za pomocą odpowiedniego wniosku. Czeskie władze podkreślają, że wszystkie pieniądze z winiet wykorzystywane są do budowy i utrzymania autostrad.

Ile za brak winiety w Czechach?

Każdy kierowca, który wjeżdża do Czech musi być przygotowany, że jego samochód monitorują systemy kamer umieszczone na płatnych odcinkach dróg. Jeśli czeskie służby wykryją, że poruszamy się autem bez ważnej winiety musimy spodziewać się kary w wysokości do 20 tys. koron czeskich. W przeliczeniu na złotówki to ok. 3,5 tys. zł.

W przypadku wyłudzenia lub próby wykorzystania zwolnienia z opłaty niezgodnie z zasadami należy być przygotowanym na znacznie wyższą karę. Wówczas taki kierowca będzie musiał zapłacić nawet do 100 tys. koron (ok. 17,5 tys. zł). Z kolei w sytuacji, kiedy skorzystamy ze zniżki, bo mamy stosowny pojazd, ale nie złożyliśmy zawiadomienia, zapłacimy mandat wynoszący 5 tys. koron (ok. 874 zł).

Jak kupić winietę w Czechach?

Biorąc pod uwagę kary za brak winiet dobrze jest też wiedzieć, gdzie można je kupić. Kierowcy mogą to zrobić na kilka różnych sposobów. Najprostszym jest zakup na stronie edalnice.cz. Można to zrobić również za pośrednictwem innych portali, jednak te mogą naliczać dodatkowe koszty. Winietę można nabyć nie tylko za pośrednictwem internetu, ale także np. na stacjach paliwowych.

