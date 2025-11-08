W skrócie Maxus T60 MAX to nowy chiński pick-up, który wyróżnia się wyjątkowo mocnym silnikiem i solidnymi rozwiązaniami terenowymi.

Model ten oferuje imponującą ładowność i holowanie, a także bogate wyposażenie nawet w podstawowej wersji Luxury.

Maxus zdobywa polski rynek atrakcyjną ceną oraz oszczędnym spalaniem, stając się alternatywą dla innych pick-upów.

Pickupy największym powodzeniem w Polsce cieszyły się w czasach, gdy były objęte preferencjami podatkowymi. Obecnie zainteresowanie tym typem samochodów jest znacznie mniejsze, ale to nie znaczy, że nie pojawiają się nowe model. Jednym z nich jest Maxus T60 Max.

Pojazd wyróżnia się niewielką ceną w stosunku do swoich rozmiarów materiały prasowe

Maxus T60 to duży pickup

Samochód jest napędzany przez dwulitrowego diesla, który generuje 218 KM i 500 Nm. Jego ładowność wynosi 1050 kg, może również holować przyczepy o masie do 3,5 t.

Średnie zużycie paliwa ma wynosić 9,1 l/100 km wg WLTP.

Maxus T60 ma niemal 540 cm długości. Sama przestrzeń ładunkowa ma wymiary 1485 x 1510 x 530 mm.

Firma Maxus znana jest również z napędów 4X4, które są obecne w wielu jej modelach. Nie inaczej sprawa się ma w T60 MAX. Producent zaoferował kierowcy cztery tryby do wyboru: automatyczny, na tylne koła, na cztery koła i na cztery koła ze skróconym przełożeniem, co przyda się w warunkach leśnych i górskich.

T60 MAX to jeden z ośmiu modeli Maxusa oferowanych w Polsce materiały prasowe

Ile kosztuje T60 Max?

Atrakcyjne w nowym modelu są również cena i wyposażenie. Cena - bo pick-upa zakupimy już od 136 900 zł brutto. Wyposażenie - bo już w bazowej wersji Luxury (tak, wersja bazowa nazywa się Luxury) dostaniemy dwa wyświetlacze o rozdzielczości 12,3 cala, bezprzewodowe ładowanie smartfona, systemy Apple CarPlay i Android Auto, skórzane, podgrzewane i elektrycznie regulowane fotele oraz aktywny tempomat.

Maxus to marka samochodów założona w 2011 r. i należąca do koncernu SAIC Motor. Do SAIC należą m.in. MG, Roewe i Rising Auto. Oferuje w Polsce 8 modeli samochodów użytkowych. Są to e-Deliver 3, 5 i 7, Deliver 7, e-Deliver i Deliver 9, T60 MAX oraz eTerron 9.

