W skrócie Hulajnogi elektryczne coraz częściej pojawiają się na polskich drogach, co wpływa na rosnącą liczbę wypadków z ich udziałem.

Szara strefa i nielegalna sprzedaż e-hulajnóg osiągają wartość nawet 200 mln zł rocznie, przez co państwo traci miliony na podatkach i cłach.

Liderzy branży z PSLE apelują o skuteczniejsze egzekwowanie prawa i skoordynowane działania służb, aby ograniczyć szarą strefę i poprawić bezpieczeństwo użytkowników.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Krajowi liderzy rynku hulajnóg elektrycznych utworzyli Polskie Stowarzyszenie Lekkiej Elektromobilności (PSLE), którego celem jest rozwój tej odmiany elektromobilności oraz dbałość o bezpieczeństwo użytkowników poprzez przepisy oraz regulacje. To jednak nie koniec zakresu działalności organizacji, która zapowiada również walkę z szarą strefą.

Szara strefa hulajnóg elektrycznych w Polsce. Rocznie wartość nielegalnej sprzedaży sięga 200 mln zł

PSLE przekonuje, że stawką w tej nielegalnej działalności jest bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ale również miliony złotych, które przez nieuczciwy import, omijanie podatku VAT i ceł nie trafiają do budżetu państwa. Każdego dnia konsumenci wybierają pojazdy z niezweryfikowanego źródła, które nie posiadają wymaganych certyfikatów.

Wśród członków-założycieli PSLE znaleźli się liderzy tej branży: Barel Poland, Bottari, HND Electric, Mobi, Xrider (Manta) oraz Electricall. Łączny przychód firm członkowskich PSLE przekracza 500 mln zł rocznie.

Firmy, które na co dzień konkurują, połączyła m.in. misja obrony rynku przed szarą strefą i chaosem, szkodzącym przedsiębiorcom i użytkownikom, a w konsekwencji wizerunkowi osobistych pojazdów elektrycznych. Do tej pory ta branża nie miała swojego głosu i reprezentacji. To się zmieniło

Polacy masowo kupują hulajnogi elektryczne. Rośnie szara strefa e-hulajnóg

E-hulajnogi stają się coraz popularniejszym środkiem transportu, który chętnie wybierany jest również przez Polaków. Wszystko za sprawą niewielkich gabarytów oraz bardzo taniej eksploatacji - koszt przejechania 100 km wynosi około 2-3 zł. Pojazdów tego typu na drogach stale przybywa, a atrakcyjność hulajnóg elektrycznych stała się magnesem dla pokątnego handlu internetowego na dużą skalę z pominięciem zobowiązań celnych i podatkowych. Problem jest potężny, co potwierdza również Krajowa Administracja Skarbowa - w ramach jednego przeprowadzonego śledztwa funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 2 tys. elektrycznych rowerów i hulajnóg.

Szacuje się, że straty dla budżetu państwa wynikające z nielegalnego handlu urządzeniami tego typu sięgają 168 mln zł. Co więcej, PSLE przeprowadziło własną analizę sprzedaży pięciu nieprzepisowych modeli e-hulajnóg sprzedawanych na platformie e-commerce, z której wynika, że od 1 stycznia do 26 listopada bieżącego roku wartość sprzedanych urządzeń przekroczyła 40,3 mln zł. Standardem przy zawieraniu tych transakcji było niewystawianie przez sprzedawców faktur VAT.

E-hulajnogi stają się plagą. Więcej wypadków i większa szara strefa

PSLE twierdzi, że łączna wartość nielegalnej sprzedaży hulajnóg elektrycznych w Polsce sięga co najmniej 200 mln zł rocznie. Problem ten dotyczy jednak nie tylko Polski, ale także innych krajów Unii Europejskiej. Stowarzyszenie proponuje działania, które nie wymagają stworzenia nowego prawa, lecz egzekwowania obowiązujących przepisów. Mowa o kontroli zgodności produktów z wymaganiami technicznymi oraz prawnymi, a także koordynacji działań KAS, UOKiK i Inspekcji Handlowej w zakresie podatków, ceł, bezpieczeństwa i przestrzegania praw konsumenta.

Na radykalne kroki ograniczające rozwój szarej strefy zdecydował się rząd Francji, który wszczął procedurę zawieszenia działalności chińskiej platformy Shein z powodu wykrycia nielegalnych ofert. Potwierdzono, że podobne kontrole zostaną przeprowadzone również w stosunku do innych portali, m.in. Temu, AliExpress czy Wish.

Coraz więcej wypadków na hulajnogach. Przerażające dane

W ciągu dwóch ostatnich lat liczba wypadków z udziałem e-hulajnóg w Polsce wzrosła aż o 117 proc. W 2025 r. - mimo że rok się jeszcze nie skończył - doszło do 1056 zdarzeń, w których zginęło 10 osób. Co gorsza, dzieci w wieku od 7 do 14 lat odpowiadają za ponad 30 proc. wszystkich wypadków, których najczęstszą przyczyną jest nadmierna prędkość i nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu. Dla porównania - w 2023 r. doszło do zaledwie 66 zdarzeń z udziałem hulajnóg elektrycznych.

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu INTERIA.PL