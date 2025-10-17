Kask do 16. roku życia obowiązkowy na rowerze i hulajnodze. Sejm zdecydował
Dzieci do 16. roku życia będą musiały jeździć w kaskach, niezależnie od tego, czy jadą same, czy pod opieką rodzica. Sejm przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym, która ma poprawić bezpieczeństwo najmłodszych użytkowników dróg.
Spis treści:
- Obowiązek kasku dla dzieci i młodzieży na rowerze i hulajnodze
- Wyjątki od obowiązku noszenia kasku
- Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
Obowiązek kasku dla dzieci i młodzieży na rowerze i hulajnodze
Nowe przepisy wprowadzają obowiązek noszenia kasków ochronnych przez wszystkie osoby do 16. roku życia poruszające się na rowerach, hulajnogach elektrycznych i urządzeniach transportu osobistego. Zmiana obejmuje zarówno dzieci jadące samodzielnie, jak i te pozostające pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
Wcześniej w projekcie znajdowało się szeroko krytykowane założenie, które zwalniałoby z tego obowiązku dzieci jadące w towarzystwie dorosłych. Pomysł wywołał falę komentarzy, ponieważ sugerował, że sama obecność rodzica miałaby wystarczyć, by dziecko było bezpieczne.
Wyjątki od obowiązku noszenia kasku
Ustawa przewiduje kilka wyjątków. Z obowiązku zwolniono dzieci przewożone w fotelikach bezpieczeństwa oraz w przyczepkach lub rowerach wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, jeśli ich konstrukcja uniemożliwia założenie kasku.
Przepisy nie nakładają natomiast obowiązku na dorosłych użytkowników rowerów czy hulajnóg. Dla nich noszenie kasku pozostaje dobrowolne. Z danych policji wynika, że co piąty wypadek z udziałem dziecka jadącego jednośladem kończy się urazem głowy, a kask znacząco zmniejsza ryzyko ciężkich obrażeń.
Podobne rozwiązania obowiązują już w kilku krajach europejskich, m.in. w Hiszpanii, Słowenii i na Litwie, gdzie dzieci do 16. roku życia również muszą mieć kask ochronny.
Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?
W głosowaniu, które odbyło się 17 października, za nowelizacją opowiedziało się 241 posłów, przeciw było 28, a 174 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta. Większość przepisów zacznie obowiązywać po upływie trzech miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw.
Nowe zasady mają poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drogach, a także wprowadzić większą odpowiedzialność rodziców za sposób, w jaki ich podopieczni poruszają się na rowerach i hulajnogach.