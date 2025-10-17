Spis treści: Obowiązek kasku dla dzieci i młodzieży na rowerze i hulajnodze Wyjątki od obowiązku noszenia kasku Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Obowiązek kasku dla dzieci i młodzieży na rowerze i hulajnodze

Nowe przepisy wprowadzają obowiązek noszenia kasków ochronnych przez wszystkie osoby do 16. roku życia poruszające się na rowerach, hulajnogach elektrycznych i urządzeniach transportu osobistego. Zmiana obejmuje zarówno dzieci jadące samodzielnie, jak i te pozostające pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.

Wcześniej w projekcie znajdowało się szeroko krytykowane założenie, które zwalniałoby z tego obowiązku dzieci jadące w towarzystwie dorosłych. Pomysł wywołał falę komentarzy, ponieważ sugerował, że sama obecność rodzica miałaby wystarczyć, by dziecko było bezpieczne.

Wyjątki od obowiązku noszenia kasku

Ustawa przewiduje kilka wyjątków. Z obowiązku zwolniono dzieci przewożone w fotelikach bezpieczeństwa oraz w przyczepkach lub rowerach wyposażonych fabrycznie w pasy bezpieczeństwa, jeśli ich konstrukcja uniemożliwia założenie kasku.

Przepisy nie nakładają natomiast obowiązku na dorosłych użytkowników rowerów czy hulajnóg. Dla nich noszenie kasku pozostaje dobrowolne. Z danych policji wynika, że co piąty wypadek z udziałem dziecka jadącego jednośladem kończy się urazem głowy, a kask znacząco zmniejsza ryzyko ciężkich obrażeń.

Podobne rozwiązania obowiązują już w kilku krajach europejskich, m.in. w Hiszpanii, Słowenii i na Litwie, gdzie dzieci do 16. roku życia również muszą mieć kask ochronny.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

W głosowaniu, które odbyło się 17 października, za nowelizacją opowiedziało się 241 posłów, przeciw było 28, a 174 wstrzymało się od głosu. Ustawa trafi teraz do Senatu, a następnie do podpisu prezydenta. Większość przepisów zacznie obowiązywać po upływie trzech miesięcy od publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nowe zasady mają poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży na drogach, a także wprowadzić większą odpowiedzialność rodziców za sposób, w jaki ich podopieczni poruszają się na rowerach i hulajnogach.

