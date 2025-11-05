W skrócie ORLEN otworzył pierwszy hub szybkiego ładowania aut elektrycznych na trasie S7, umożliwiając ładowanie nawet ośmiu pojazdów naraz.

Nowoczesna infrastruktura skraca czas ładowania do około 20 minut dzięki dynamicznemu podziałowi mocy.

W ciągu dwóch lat planowane jest uruchomienie ponad 50 takich hubów w całej Polsce, a projekt wspierany jest przez Unię Europejską.

Hubie Orlen Charge uruchomiony na MOP Olsztynek Południe (przy trasie S7, woj. warmińsko-mazurskie) umożliwia jednoczesne ładowanie do ośmiu samochodów. Stacja została wyposażona w system dynamicznego podziału mocy między złączami.

Hub Orlenu ma 8 złączy o mocy przynajmniej 200 kW każde

Maksymalna oferowana moc wynosi 400 kW, natomiast Orlen zapewnia, że nawet podczas pełnego obłożenia każde złącze dostarczy przynajmniej 200 kW.

Długi czas ładowania baterii to jedna z barier rozwoju elektromobilności. Nowy hub Orlen Charge w znacznym stopniu niweluje tę niedogodność, oferując czas ładowania zbliżony do tego, jaki średnio spędzają na stacji kierowcy tradycyjnych pojazdów. W perspektywie dwóch lat zamierzamy uruchomić ponad 50 takich hubów wzdłuż głównych tras przejazdowych.

Ładowanie przeciętnego auta elektrycznego potrwa 20 minut

Na rynku nie ma obecnie wielu samochodów przyjmujących 400 kW. Natomiast ładowanie z mocą 200 kW przeciętnego auta elektrycznego powinno trwać 20 minut (w zakresie 20-80 proc.; później prędkość ładowania spada co ma chronić akumulator).

Hub Orlenu będzie działał przez 24 godziny na dobę, oferując płatności zbliżeniowe oraz możliwość śledzenia procesu ładowania dzięki aplikacji Orlen Charge.

Rozwijamy infrastrukturę Orlen Charge tak, by była jak najbardziej komfortowa i efektywna dla użytkowników. Do końca tego roku planujemy uruchomienie kolejnych nowoczesnych hubów ładowania samochodów elektrycznych na terenie całej Polski, m.in. w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zgorzelcu i Nowym Dworze Gdańskim

Huby należące do sieci ORLEN Charge będą wyposażone w sześć do dwunastu punktów ładowania. W najbliższym czasie uruchomione zostaną ośmiostanowiskowe punkty ładowania w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, Zgorzelcu, Nowym Dworze Gdańskim, oraz na MOPach: Barnisław Północ, Barnisław Południe, Gruczno Zachód, Morzęcino Zachód, Brzegi, Szumowo.

W Polsce brakuje mocnych ładowarek

W Polsce jest problem z mocnymi ładowarkami. Najczęściej mają one moce 50-150 kW i dostępne są głównie w miastach. Dlatego wyjazdy w dłuższe trasy samochodami elektrycznymi wymagają planowania, szczególnie jeśli podróżujemy drogami szybkiego ruchu, na których zużycie prądu jest dość wysokie.

Inwestycja w huby do ładowania jest częścią projektu "Perun E-mobility", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach instrumentu CEF Transport AFIF.

