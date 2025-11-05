W skrócie UOKiK regularnie kontroluje stacje paliw w Polsce, wykrywając nieprawidłowości w jakości paliwa na wybranych lokalizacjach.

Najwięcej problemów wystąpiło na stacjach w województwie mazowieckim, dotyczących głównie oleju napędowego.

Sprzedaż paliwa niespełniającego norm może skutkować wysokimi karami pieniężnymi oraz pozbawieniem wolności dla właścicieli stacji.

UOKiK stale nadzoruje jakość paliw na stacjach w całym kraju. Od 13 stycznia do 30 września bieżącego roku kontroli poddano łącznie 1 178 próbek i chociaż ogólne wnioski mogą napawać optymizmem, ponieważ na zdecydowanej większości stacji olej napędowy oraz benzyna są bardzo dobrej jakości, to nie brakuje kilku wpadek. Te mogą okazać się dla zmotoryzowanych bardzo kosztowne, dlatego warto wiedzieć, których stacji paliw należy unikać do momentu poprawy jakości, aby nie uszkodzić pojazdu.

Warto zaznaczyć, że badaniu podlegają m.in. benzyny bezołowiowe (95 i 98), olej napędowy, biopaliwa (B20 i B100), a także LPG, CNG, lekki olej opałowy i wodór. Próbki pobierane są na całym etapie obrotu - od producentów, przez magazyny, aż po stacje paliw. Kontrole wybierane są zarówno losowo, jak i na podstawie zgłoszeń.

Lista stacji z nieprawidłowościami. W oleju napędowym wykryto problemy

Spośród 1 178 próbek nieprawidłowości wykryto w zaledwie kilkunastu z nich. Najwięcej odchyleń od normy urzędnicy wychwycili na stacjach paliw w woj. mazowieckim, a zmotoryzowani szczególnie powinni uważać na diesla. Oto lista lokalizacji, w których urzędnicy mieli zastrzeżenia co do zawartości zanieczyszczeń, przekroczenia norm siarki, niewłaściwej temperatury oraz niskiej stabilności oksydacyjnej:

lubuskie - Trytoma, Batorego 81, Zielona Góra,

małopolskie - Circle K, Sportowa 3, Gorlice,

mazowieckie - Tank-Gaz, Pułtuska 18, Zatory,

mazowieckie - TANK-OL, Brzeska 102F, Siedlce,

mazowieckie - Gopal, Przemysłowa 3, Korczew,

mazowieckie - AUTO-GAZ, Bohaterów 1920-go Roku 1, Borkowo,

warmińsko-mazurskie - Malinowscy/Langowska, Świątki 38,

zachodniopomorskie - Nobilat, Jasna 25A, Kołobrzeg.

Kierowcy aut z silnikiem benzynowym muszą uważać. Te stacje paliw powinni omijać

Badaniu poddano również benzynę, która przysparza właścicielom stacji znacznie mniej problemów. W skali całego kraju odnotowano zaledwie trzy stacje paliw, na których urzędnicy negatywnie ocenili próbki, a w przypadku oleju napędowego było ich osiem. W przypadku PB95 zastrzeżenia dotyczyły prężności par. Oto lista stacji:

kujawsko-pomorskie - KOM-ROL, Kobylinki 8, Kobylinki,

mazowieckie - MPK Radom, Wjazdowa 4, Radom,

warmińsko-mazurskie - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego, Pstrowskiego 28B, Olsztyn.

UOKiK przebadał również próbki LPG i dla właścicieli aut zasilanych skroplonym gazem płynnym ma dobrą wiadomość - tylko na jednej stacji paliw odkryto nieprawidłowości: AGRO-MASZ w woj. dolnośląskim. Wszystkie miejsca, w których urzędnicy odnotowali odchylenia od przyjętych norm, zostały naniesione na mapę dostępną na stronie UOKiK, a także opublikowane jako lista do pobrania.

Jaka kara grozi właścicielowi stacji za nieprawidłowe paliwo?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami produkowanie, transportowanie, magazynowanie czy sprzedawanie paliw wymaga spełnienia szeregu wymogów i obwarowane jest bardzo surowymi sankcjami. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów podkreśla, że właściciel stacji paliw, na której umyślnie sprzedawane jest paliwo niespełniające norm, podlega karze grzywny w wysokości od 50 do nawet 500 tys. zł. Dodatkowo może trafić także do więzienia na okres do 3 lat.

W sytuacji, gdy paliwo stanowi mienie o znacznej wartości, kara finansowa wzrasta do miliona złotych, a kara pozbawienia wolności do 5 lat.

