W skrócie Stawki godzinowe kierowców Ubera i Bolta wynoszą średnio 50-60 zł, lecz po odliczeniu kosztów na czysto pozostaje około 300-350 zł dziennie.

Najwyższe zarobki osiąga się w wybrane dni oraz podczas dużych wydarzeń, a także planując optymalnie godziny pracy.

Zmiany w prawie ograniczyły liczbę kierowców obcokrajowców, co wpłynęło na ceny i braki kadrowe.

Ponad rok temu weszły w życie przepisy nazwane lex Uber, które miały za zadanie uporządkować rynek usług przewozowych oraz przede wszystkim zwiększyć bezpieczeństwo pasażerów.

Na ich mocy wprowadzono zapis o konieczności posiadania polskiego prawa jazdy przez wszystkich kierowców działających poprzez aplikacje Uber, Bolt czy FreeNow. Nowelizacja doprowadziła do konieczności wycofania się z zawodu wielu mieszkających nad Wisłą obcokrajowców, co przełożyło się na wzrost cen i powiększającą się liczbę brakujących kierowców zawodowych.

Ile zarabia kierowca Ubera czy Bolta? Stawka za godzinę pracy nie powala

O średnich stawkach opowiedziała Ewelina Rusin, znana w internecie jako "Ewelka Taxi Driverka", która jeździ Uberem, a swoimi doświadczeniami dzieli się w mediach społecznościowych. Kobieta w rozmowie na kanale Bez Tajemnic na platformie YouTube opowiedziała, że średni akceptowalny zarobek z godziny pracy wynosi około 50 zł.

Nie jest to jednak kwota, którą kierowca otrzyma, ponieważ niezbędne jest jeszcze odliczenie wszystkich poniesionych kosztów, a te różnią się w zależności od zaakceptowanego modelu współpracy. Pani Ewelina twierdzi, że średnia dniówka kierowcy Ubera wynosi "na czysto" około 300-350 zł.

Na Uberze zarabiają nawet 60 zł na godzinę. Kiedy jeździć, żeby zarobić najwięcej?

Można spotkać się jednak z deklaracjami wielu kierowców, którzy przekonują o średnim zarobku w okolicy nawet 60 lub 70 zł na godzinę po odliczeniu wszystkich poniesionych kosztów. Nie jest to oczywiście niemożliwe, jednakże jest to uzależnione od wielu czynników - doświadczeni taksówkarze podkreślają, że kluczowe do osiągnięcia sukcesu finansowego jest opracowanie przemyślanego systemu pracy. Przede wszystkim wzmożony ruch zauważalny jest w poniedziałki, piątki, a także soboty i niedziele. Czasami zaskakująco dobre są również czwartki.

Wybór samego dnia to jednak nie wszystko - zdecydowanie najlepiej rozpoczynać pracę wcześnie rano, aby około godziny 10 udać się na dłuższą przerwę i ponownie wrócić na drogę późnym popołudniem, gdy spora część osób wraca z pracy. Samo miasto również ma znaczenie - warto uważnie sprawdzać kalendarz wydarzeń kulturalnych, a także obserwować tablicę przylotów i odlotów na pobliskim lotnisku.

Ile miesięcznie zarabia kierowca Ubera lub Bolta?

Określenie zarobków kierowcy Ubera lub Bolta jest wyjątkowo trudne, a zdecydowanie najbardziej uczciwym sposobem jest przyjęcie stawki godzinowej. Liczba czynników, które wpływają na ostateczny dzienny, a nawet godzinowy utarg, jest ogromna. Dodatkowo każdy kierowca pracuje różną liczbę godzin w miesiącu, więc ostateczna miesięczna wypłata zależy w dużej mierze od tego, kiedy i jak długo jeździmy.

Śmiało można jednak przyjąć do podstawowych wyliczeń godzinową stawkę pani Eweliny, dzięki której poznamy prognozowany zarobek. Decydując się natomiast na jazdę w dni, kiedy odnotowywany jest zwiększony popyt na przejazdy lub odbywają się duże imprezy masowe, można zarobić znacznie więcej.

