Czy opony M+S to opony całoroczne?

Oznaczenie M+S rozwija się jako "mud + snow", czyli błoto + śnieg. Opony takie łatwo rozpoznać, ponieważ mają charakterystyczne lamele, podobnie jak opony zimowe. Ich dobre właściwości na śniegu zdaje się zresztą potwierdzać samo oznaczenie. Na oponach takich można zresztą wyjechać z salonu - niektórzy producenci oferują do swoich SUV-ów pakiety poprawiające ich możliwości w terenie, a elementem tych pakietów są często właśnie opony M+S.

Takie ogumienie przez lata było też uznawane za dopuszczalne w krajach alpejskich w okresie zimowym, gdzie jazda na oponach zimowych jest przez kilka miesięcy w roku obowiązkowa. Jednakże rok temu weszły zmiany, zgodnie z którymi samo oznaczenie M+S to za mało, aby można było jeździć w okresie zimowym bez narażania się na mandat.

Jaki mandat za jazdę na oponach M+S?

Pierwszym krajem, który zdelegalizował opony z oznaczeniem "M+S" były Niemcy. Obecnie takie ogumienie - w świetle przepisów - nie jest prawnie uznawane za zimowe Gdy więc policjant zobaczy na naszym aucie takie opony, będzie mógł ukarać nałożyć na nas mandat karny w wysokości od 60 do 80 euro i dopisać punkty karne.

Jeszcze większą grzywnę w wysokości od 100 do 120 euro otrzyma kierowca, który podróżując na nieodpowiednich oponach prowadzi do niebezpiecznej sytuacji, bądź spowoduje wypadek. Niemieckie służby bardzo poważnie podchodzą do kwestii ogumienia, a koła samochodu są jedną z pierwszych rzeczy, na którą funkcjonariusze zwracają uwagę.

Dlaczego opony z symbolem "M+S" zostały zakazane?

W alpejskich regionach Niemiec jazda na zimowych lub całorocznych oponach była obowiązkowa. Przepisy zmieniły się w październiku 2024 roku, bowiem to właśnie wtedy skończył się okres przejściowy, w którym warunkowo dopuszczono do użytkowania opony całoroczne z oznaczeniem "M+S".

Teraz legalnie można się poruszać wyłącznie na oponach z dodatkowym symbolem góry i śnieżynki, czyli oznaczeniem 3PMSF. Opony które go nie posiadają, nie były poddawane testom na śniegu i nie są uznawane za odpowiednie w miejscach, gdzie istnieje obowiązek jazdy na oponach zimowych.

