Do 16 listopada trwają konsultacje społeczne dotyczące poselskiego projektu zmiany ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Autorzy projektu - posłowie Konfederacji - chcą, by z podatku od czynności cywilnoprawnych zwolnione były transakcje poniżej 5000 zł. Dla kierowców oznaczałoby to, że przy zakupie samochodu za mniej niż 5000 zł nie musieliby składać w Urzędzie Skarbowym deklaracji PCC-3 i płacić podatku w wysokości 2 proc. wartości.

Jeszcze dalej idą przedstawiciele branży motoryzacyjnej. Handlarze samochodami używanymi proponują, by z podatku zwolnieni byli przedsiębiorcy nabywający pojazdy w celu ich dalszej odsprzedaży.

PCC-3 po zakupie samochodu. Będzie nowa kwota zwolniona od podatku?

Grupa posłów Konfederacji przedłożyła Marszałkowi Sejmu poselski projekt zmiany Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Sam projekt jest krótki - zakłada zmianę art. 9. ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Posłowie Konfederacji chcą, by z podatku zwolniona była sprzedaż rzeczy ruchomych (np. samochodów), jeśli podstawa opodatkowania nie przekracza 5 000 zl.

"Celem projektu ustawy jest podniesienie limitu zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych w zakresie sprzedaży rzeczy ruchomych oraz pożyczki udzielanej na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha oraz osoby zaliczone do I grupy podatkowej z 1000 zł do 5000 zł" - czytamy w uzasadnieniu.

Chociaż autorem pomysłu jest grupa posłów ugrupowania opozycyjnego wobec rządu - pomysł ma szansę zyskać aprobatę dużej części posłów (np. opozycyjnego PiS), więc jego wprowadzenie w życie nie jest wcale wykluczone. Zwłaszcza przy obecnym podziale głosów w Sejmie i wewnętrznych tarciach w koalicji rządzącej.

Jaki podatek od czynności cywilnoprawnych. Posłowie chcą nowego progu

Pomysłodawcy zauważają, że kwota 1000 zł w przypadku sprzedaży rzeczy ruchomych nie była zmieniana nigdy od wejścia w życie ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 1 stycznia 2026 roku minie więc równo 25 lat od kiedy limit zwolnionej z podatku kwoty ustalono na 1000 zł.

"Ćwierć wieku temu pensja minimalna wynosiła 760 zł brutto, natomiast od 2026 roku będzie wynosić 4806 zł brutto, a więc 6,32 razy więcej. Analogicznie należałoby zatem podnieść kwotę wolną od podatku od pcc do 6320 zł, natomiast z uwagi na skutki dla budżetu państwa, kwotę tę można ustalić na niższym poziomie, który będzie mocno zbliżony do kwoty pensji minimalnej, a więc 5000 zł" - argumentują autorzy projektu.

Celem jest to, by część transakcji gdzie podatek jest niewielki, a procedury z jego ściąganiem angażują i kupującego i organy państwa, nie wymagała stawiania się w Urzędzie Skarbowym. Chcemy z tego zrezygnować i nie narażać obywateli na nieświadome stawanie się przestępcami podatkowymi

Handlarze samochodów chcą zmian w PCC. Też płacą podatek o czynności cywilnoprawnych

Jeszcze dalej idą w swoich planach zrzeszeni wokół stowarzyszenia Polski Autohandel handlarze samochodami używanymi. Na swojej stronie internetowej PolskiAutohandel.pl organizacja zachęca osoby związane z handlem pojazdami samochodami używanymi do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych i lobbuje za pomysłem całkowitej rezygnacji z podatku dla przedsiębiorców.

W ramach konsultacji zaproponowałem, żeby wszelkie przedmioty, które są towarem handlowym zostały zwolnione z podatku PCC

Szymajda tłumaczy, że obecne przepisy uderzają w legalnie działające firmy i sprawiają, że w Polsce od lat kwitnie szara strefa związana z handlem używanymi pojazdami.

W tym miejscu warto wyjaśnić, że do uiszczenia podatku PCC zobowiązani są również właściciele firm, którzy kupują (np. przyjmują w rozliczeniu) samochody w celu ich dalszej odsprzedaży. Oznacza to, że nie tylko muszą rozliczyć się z Urzędem Skarbowym, ale też narażają się na karę, jeśli nie zmieszczą się ze złożeniem deklaracji w terminie 14 dni.

To szczególnie uciążliwe dla legalnie działających przedsiębiorców, bo ci często obracają samochodami o niewielkiej wartości. Przykładowo podatek od auta kupionego za 5 000 zł wyniesie 100 zł, ale jeśli przedsiębiorca spóźni się ze złożeniem deklaracji w skarbówce zapłaci co najmniej 466 zł kary.

Całkowita likwidacja podatku PCC dla przedsiębiorców wydaje się jednak mało prawdopodobna.

Dalekosiężnym celem jest likwidacja podatku, ale w sytuacji gdy jesteśmy partią opozycyjną nasze ambicje legislacyjne są mniejsze – podpowiadamy rozwianie, które nie zrobi wielkiej zmiany w finansach publicznych, a ułatwi ludziom życie obywatelom

Z drugiej strony, zgłaszana przez Polski Autohandel propozycja miałaby dotyczyć wyłącznie przedsiębiorców, którzy na końcu i tak płacą przecież podatek dochodowy. Proponowana przez Stowarzyszenie zmiana ułatwiałaby więc prowadzenie legalnego biznesu i umacniała pozycję działających legalnie komisów, których właściciele muszą zmagać się z szarą strefą nieuczciwych handlarzy. A ci z reguły w ogóle nie zawracają sobie głowy takim podatkiem powszechnie stosując np. umowy "na Niemca", które - przynajmniej teoretycznie - zawierane są poza granicami kraju i nie podlegają opodatkowaniu.

Podatek PCC przy zakupie samochodu. Jaka kara za brak deklaracji PCC3?

Przypominamy, że podatek od czynności cywilnoprawnych dotyczy wszystkich transakcji pomiędzy obywatelami, których wartość (kwota) przekracza limit 1000 zł. W przypadku zakupu samochodu wynosi on 2 proc. wartości pojazdu. Nabywca ma 14 dni od daty zakupu samochodu na złożenie w Urzędzie Skarbowym deklaracji PCC-3.

Jeśli przekroczymy ten termin Urząd Skarbowy może nałożyć na nas karę w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej stawki płacy minimalnej. To oznacza, że minimalna kara za niezłożenie deklaracji PCC-3 i niezapłacenie podatku wynosi 466 zł (pensja minimalna obecnie wynosi 4666 zł), a maksymalna to aż 93 320 zł.

