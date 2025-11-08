Miał podwójnego pecha. Najpierw zapalił się mu się Mercedes, potem doszła kara

Wojciech Sontowski

W Wodzisławiu Śląskim zapalił się osobowy Mercedes. Jego kierowcy udało się uciec z pojazdu i w konsekwencji nikt nie ucierpiał, jednak okazało się, że straty materialne to nie wszystko. Kierujący nie posiadał bowiem obowiązkowego OC.

Mercedes samoistnie zapalił się na ul. Mostowej w Wodzisławiu Śląskim
W skrócie

  • W Wodzisławiu Śląskim doszło do pożaru Mercedesa, z którego kierowca zdołał uciec bez obrażeń.
  • Policjanci ustalili, że samochód zapalił się samoistnie z powodu awarii.
  • Okazało się, że kierujący nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia OC, za co grożą mu surowe kary.
  Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Wodzisławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o pożarze pojazdu, do którego miało dojść na ul. Mostowej. Na miejscu okazało się, że samochód gasi już straż pożarna. Jak się okazało, 18-letni kierowca Mercedesa zjechał na pobocze i wybiegł z pojazdu, gdy świadkowie uprzedzili go o wydobywającym się z auta dymie.

    Po ugaszeniu pożaru policjanci wstępnie ustalili, że pojazd samoistnie się zapalił w skutek awarii. Jednak zniszczony samochód to niejedyny problem 18-latka, okazało się bowiem, że Mercedes nie miał ubezpieczenia OC. Grożą za to surowe kary nałożone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.

    Zapłacisz wysoką karę nawet za 1 dzień zwłoki

    W Polsce każdy pojazd, z wyjątkiem tych chwilowo niedopuszczonych do ruchu, musi mieć wykupione obowiązkowe ubezpieczenie OC. Nawet krótka przerwa w płatnościach grozi nałożeniem kar przez UFG. Wysokość kary zależy od bieżącego wynagrodzenia minimalnego w Polsce.

    Obecnie kara może wynieść nawet 9330 zł. Warunkiem jest niepłacenie ubezpieczenia przez przynajmniej 14 dni, wówczas kwota wynosi dwukrotność obecnego wynagrodzenia minimalnego. Spóźnienie od 4 do 14 dni oznacza karę w wysokości 50% pełnej opłaty, a do 4 dni - 25%.

