Wibracje mogą pojawiać się zarówno przy niskich, jak i wysokich prędkościach, podczas hamowania albo nawet na postoju. Kluczem jest szybka diagnostyka i sprawdzenie elementów, które najczęściej odpowiadają za drżenie auta. Wyjaśniamy, od czego zacząć i jak rozpoznać symptomy, które powinny skłonić do wizyty u mechanika.

Drżenie samochodu podczas jazdy mogą powodować opony

Najczęściej źródłem wibracji są problemy z ogumieniem. Nierównomiernie zużyty bieżnik, uszkodzenia mechaniczne, takie jak wybrzuszenia, czy źle wyważone koła potrafią skutecznie popsuć jazdę. Im większa prędkość, tym bardziej kierowca odczuwa drgania na kierownicy i nadwoziu.

Nie wolno też zapominać o ciśnieniu w oponach. Zbyt niskie, zbyt wysokie lub różne pomiędzy kołami prowadzi do nieprzyjemnych wibracji. Dlatego warto kontrolować ciśnienie przynajmniej raz w miesiącu.

Czy felgi mogą powodować wibracje auta?

Równie częstą przyczyną wibracji są uszkodzone felgi. Nawet niewielkie odkształcenie po wjechaniu w dziurę w jezdni zaburza rozkład masy i skutkuje drganiami. Co gorsza, uszkodzenie nie zawsze widać gołym okiem - objawia się właśnie podczas jazdy.

Zawieszenie również może wywoływać drgania

Jeśli samochód drży głównie podczas szybszej jazdy, podejrzenie pada na zawieszenie. Zużyte amortyzatory, sprężyny czy przeguby kulowe nie tłumią nierówności, przez co auto podskakuje na wybojach, a wibracje przenoszą się do kabiny.

Drżenie może też sygnalizować problemy z układem napędowym. Zużyte przeguby napędowe, wały lub łożyska powodują wibracje szczególnie odczuwalne podczas przyspieszania. To znak, że jeden z kluczowych elementów przeniesienia napędu wymaga uwagi.

Samochód drży podczas hamowania. Przyczyna jest prosta

Jeżeli drżenie auta pojawia się głównie przy hamowaniu, winne mogą być tarcze hamulcowe. Z czasem ulegają przegrzaniu lub odkształceniu, przez co klocki nie przylegają do nich równomiernie. Efektem są charakterystyczne wibracje wyczuwalne na kierownicy. Także zużyte lub nierówno starte klocki potrafią wywołać podobne objawy.

Dlaczego auto drży na postoju?

Wibracje wyczuwalne podczas postoju to zwykle efekt zużytych poduszek silnika. Ich zadaniem jest tłumienie drgań jednostki napędowej. Gdy przestają spełniać swoją rolę, drżenie przenosi się na karoserię. Objawia się to zwłaszcza przy uruchamianiu auta czy ruszaniu z miejsca i z czasem może się nasilać.

Drgania w samochodzie to nie tylko kwestia komfortu, ale też bezpieczeństwa. Regularna kontrola opon, felg, zawieszenia czy hamulców pozwala uniknąć kosztownych napraw i groźnych sytuacji na drodze. Jeśli wibracje nie ustępują po podstawowych czynnościach - jak sprawdzenie ciśnienia w oponach czy ich wyważenie - najlepiej udać się do warsztatu. Szybka reakcja zwykle oznacza niewielki wydatek, a zwlekanie kończy się poważną i drogą naprawą.

