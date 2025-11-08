W skrócie Android Auto integruje się z Mapami Google i Kalendarzem, umożliwiając automatyczne planowanie tras oraz obsługę głosową nawigacji.

System zwiększa bezpieczeństwo poprzez sterowanie głosowe, ograniczanie powiadomień i odczytywanie wiadomości.

Funkcje takie jak wznowienie muzyki, rutyny czy zapisywanie lokalizacji parkingu ułatwiają codzienną jazdę.

Nawigacja, która myśli za kierowcę

Android Auto to nie tylko przeniesione na ekran samochodu Mapy Google. To system, który potrafi przewidzieć, dokąd jedziemy. Jeśli w Kalendarzu Google zapisaliśmy spotkanie z adresem, po włączeniu auta trasa na ekranie często pojawi się automatycznie bez wpisywania i bez nadmiernego klikania.

Według szacunków Google, większość użytkowników Android Auto w Europie korzysta z tej integracji, co trudno uznać za zaskoczenie, to duże ułatwienie w codziennej jeździe.

Sama nawigacja nieraz działa płynniej niż na smartfonie, bo ma uproszczony interfejs, a mapy można obsługiwać głosem. Wystarczy powiedzieć "jedź do domu" lub "pokaż najbliższą stację paliw", by ruszyć do celu. W praktyce to rozwiązanie, które docenia się szczególnie wtedy, gdy nie można sobie pozwolić na krótki postój.

Sterowanie głosowe i spokój w kabinie

Android Auto stworzono po to, by kierowca nie musiał wybierać między telefonem a bezpieczeństwem. Wbudowany Asystent Google potrafi odczytać przychodzącą wiadomość i zapytać, czy chcesz odpowiedzieć głosem.

Można też całkowicie wyłączyć powiadomienia z wybranych aplikacji, prosta funkcja, która eliminuje rozproszenia i stresujące "pingi" podczas jazdy.

System reaguje na komendy w języku polskim, korzystając z Asystenta Google w klasycznej wersji. Google zapowiada, że w przyszłości Android Auto zostanie zintegrowany z nowszym modelem Gemini, który ma poprawić rozumienie mowy i płynność obsługi. Dla kierowców to dobra wiadomość, im mniej trzeba sięgać po ekran, tym lepiej. Warto jednak pamiętać, że pełna funkcjonalność sterowania głosowego zależy od wersji Android Auto, telefonu oraz modelu samochodu.

Muzyka, podcasty i rutyny

Android Auto automatycznie wznawia odtwarzanie muzyki lub podcastu, którego słuchaliśmy przed wejściem do samochodu. Obsługuje wiele aplikacji, w tym Spotify, YouTube Music, Tidal i Audible. Po podłączeniu telefonu dźwięk płynnie przenosi się do systemu pokładowego, bez konieczności ręcznego uruchamiania.

W nowym interfejsie Android Auto dostępny jest też tryb dzielonego ekranu, który pozwala jednocześnie korzystać z map i odtwarzacza multimediów. Funkcja działa w większości nowszych samochodów i znacząco poprawia wygodę korzystania z systemu.

Bardzo przydatna jest także możliwość podzielenia ekranu na muzykę i mapy.

Warto wspomnieć o tzw. rutynach Asystenta Google. To zestawy automatycznych działań, które użytkownik może zaprogramować i uruchamiać jednym poleceniem głosowym. Przykład? Komenda "jedziemy do pracy" może automatycznie uruchomić nawigację do biura, ustawić poziom głośności i włączyć ulubioną playlistę. Konfiguracja rutyn jest prosta i zajmuje dosłownie kilka minut, a pozwala oszczędzać czas każdego dnia.

Praktyczne funkcje na co dzień

Po dotarciu do celu Android Auto, dzięki integracji z Mapami Google, może zapisać lokalizację parkingu. Wystarczy jedno kliknięcie, by później uruchomić nawigację i wrócić dokładnie w to samo miejsce. Funkcja przydaje się zwłaszcza w dużych miastach i na zatłoczonych parkingach podziemnych. Co istotne, zapis lokalizacji działa także bez aktywnego Android Auto, bezpośrednio w Mapach Google.

W ustawieniach aplikacji Android Auto na telefonie znajdziemy też opcję "Odtwórz dźwięk testowy". Umożliwia ona regulację głośności komunikatów nawigacji, szczególnie przydatne, gdy wskazówki są zbyt głośne lub ciche. To drobiazg, który realnie poprawia komfort jazdy.

