Kilkaset tysięcy Jeepów do serwisu. "Parkujcie je na zewnątrz, jest ryzyko"

Wiktor Seredyński

Wiktor Seredyński

Koncern Stellantis wzywa do serwisów kilkaset tysięcy swoich samochodów, co jest efektem wykrycia defektu w akumulatorach, który może doprowadzić do wybuchu pożaru. Po serii samozapłonów gigant rozsyła do właścicieli pojazdów zaproszenia do autoryzowanych serwisów i jednocześnie apeluje, aby parkować auta na zewnątrz i z dala od budynków mieszkalnych. Jakie modele zostały objęte akcją serwisową?

Stellantis wzywa do serwisu 320 tys. aut. Usterka dotyczy baterii.
Stellantis wzywa do serwisu 320 tys. aut. Usterka dotyczy baterii.Karol TynkaINTERIA.PL

W skrócie

  • Stellantis ogłosił akcję serwisową z powodu wadliwych akumulatorów w hybrydowych SUV-ach Jeep Wrangler 4xe i Grand Cherokee 4xe, które mogą prowadzić do pożarów.
  • Właściciele zostali wezwani do parkowania aut na zewnątrz i powstrzymania się od ładowania pojazdów do czasu naprawy usterki.
  • Podobne akcje serwisowe dotknęły wcześniej także inne modele marek należących do Stellantis z powodu ryzyka pożaru lub problemów technicznych.
  • Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Stellantis to potężny francusko-amerykański koncern, który pod swoimi skrzydłami ma marki takie jak Fiat, Opel, Jeep, Citroën czy Peugeot. Producent zanotował ostatnio wpadkę. Poinformowano, że dwa popularne SUV-y z napędem hybrydowym typu plug-in muszą trafić do autoryzowanych serwisów. W bateriach wykryto usterki, które stwarzają realne zagrożenie pożarem.

Doszło do 19 pożarów hybrydowych SUV-ów koncernu Stellantis. Akcja serwisowa dla dwóch modeli

Koncern przekazał, że problem występuje w dwóch SUV-ach z napędem plug-in. Mowa o modelach Jeep Wrangler 4xe z lat 2020-2025 oraz Grand Cherokee 4xe z lat 2022-2026.

Stellantis poinformował, że otrzymał już dziewięć zgłoszeń o pożarach w egzemplarzach, które otrzymały oprogramowanie objęte akcją serwisową z ubiegłego roku oraz dziesięć zgłoszeń dotyczących pojazdów, których akcja nie objęła.

Akcją serwisową zostanie objętych około 320 tys. pojazdów w Stanach Zjednoczonych. Stosowną informację o konieczności udania się do serwisu rozesłał koncern Stellantis, a opublikowała ją również amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA). "Właściciele powinni parkować pojazdy na zewnątrz, z dala od zabudowań i nie ładować akumulatorów, dopóki nie zostaną one naprawione" - czytamy w oświadczeniu.

Ryzyko pożaru w samochodach marki Jeep. Akumulatory wyprodukowała firma Samsung SDI

Stellantis przekazał, że akumulatory, w których występuje usterka, zostały wyprodukowane przez firmę Samsung SDI. Ta z kolei - jak podaje agencja Reuters - stwierdziła, że prawdopodobną przyczyną jest uszkodzenie separatora. Ryzyko wystąpienia pożaru jest jednak wyjątkowo poważne, dlatego koncern nie tylko apeluje o szybkie stawienie się w warsztatach, ale także o stosowanie się do zakazu parkowania w garażach podziemnych oraz w pobliżu domów, a także do zakazu ładowania akumulatora.

Co więcej, Stellantis oraz Samsung SDI przeprowadziły własne śledztwo, które wykazało, że w przypadku pożaru jednego z egzemplarzy jeszcze z początku bieżącego roku winna była ta sama usterka, którą po raz pierwszy zgłoszono w 2024 r. Wówczas do serwisów francusko-amerykańskiego koncernu musiało stawić się 154 tys. hybrydowych aut marki Jeep.

Zobacz również:

Marco Montepeloso
Wiadomości

"Tego Jeepa pokona tylko Jeep z Polski". Szef produktu zdradza sekrety nowego Compassa

Michał Domański
Michał Domański

Jeepy ponownie trafią do serwisów. W październiku powód akcji serwisowej był inny

Oba modele, mimo że zostały objęte akcjami serwisowymi w 2023 i 2024 r., ponownie będą musiały trafić do warsztatów. To kolejna taka sytuacja, więc właściciele pojazdów wyposażonych w feralne baterie mają powody do rozgoryczenia. W październiku koncern wezwał do warsztatów ponad 298 tys. egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, aby usunąć usterkę, która mogła doprowadzić do stoczenia się pojazdu.

Dodatkowo w połowie października Stellantis ogłosił kolejną akcję serwisową związaną z ryzykiem wystąpienia pożaru. Tym razem wezwano do autoryzowanych warsztatów właścicieli pojazdów marek Peugeot, Citroën, DS i Opel wyposażonych w jednostki 1.2 PureTech, które od dłuższego czasu budziły kontrowersje z powodu licznych awarii paska rozrządu i nadmiernego zużycia oleju. Akcją objęto 90 tys. egzemplarzy, w których nieszczelność w przewodzie paliwowym pomiędzy pompą wysokiego ciśnienia a listwą paliwową może doprowadzić do wycieku paliwa i samozapłonu.

Jeep Avenger w nowej wersji. Trzy silniki i 145 KM za 145 tys. złMaciej OlesiukINTERIA.PL

Najnowsze