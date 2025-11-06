Toyota z akcją serwisową. Milion samochodów z poważną wadą

Amerykańska Narodowa Administracja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) poinformowała o konieczności wezwania do serwisu łącznie 1 024 407 pojazdów marek Toyota, Lexus i Subaru. Powodem jest wykrycie wady mogącej prowadzić do awarii kamery cofania, co zwiększa ryzyko wypadku. Usunięcie usterki będzie dla właścicieli bezpłatne.

Akcja serwisowa Toyoty. Milion aut do serwisu
W skrócie

  • Toyota ogłosiła akcję serwisową dotyczącą ponad miliona samochodów marek Toyota, Lexus i Subaru w USA.
  • Przyczyną jest wykryta wada systemu kamery cofania, która zwiększa ryzyko kolizji z powodu braku obrazu na wyświetlaczu.
  • Właściciele pojazdów mogą liczyć na bezpłatną naprawę w autoryzowanych serwisach, a akcja stanowi element dbałości producenta o bezpieczeństwo.
Japoński producent samochodów Toyota ogłosił decyzję o wycofaniu ponad 1,02 miliona pojazdów ze sprzedaży w Stanach Zjednoczonych. Z danych przekazanych do amerykańskiej Narodowej Administracji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (NHTSA) wynika, że przyczyną jest wykryta wada w systemie kamery cofania, która może uniemożliwiać wyświetlanie obrazu na ekranie. Usterka ta zwiększa ryzyko kolizji podczas jazdy lub manewrowania pojazdem.

Akcja serwisowa obejmuje modele Toyoty, Lexusa i Subaru

Akcja serwisowa obejmuje liczne modele Toyoty z roczników 2023-2025, w tym m.in. Tundrę, Sequoię oraz pokrewne wersje znajdujące się na etapie produkcji. Z informacji przekazywanych przez zachodnie media wynika, że potencjalna usterka może występować również w wybranych pojazdach marki Lexus oraz w niektórych egzemplarzach Subaru Solterra wyposażonych w system Panoramic View Monitor.

    Powodem usterki awaria modułu łączności z kamerą

    Toyota wyjaśniła, że problem wynika z możliwej awarii modułu łączności z kamerą cofania lub zakłóceń w przesyłaniu obrazu na ekran w kabinie pojazdu. Producent zapewnił, że wszystkie samochody objęte akcją serwisową zostaną naprawione bezpłatnie w autoryzowanych serwisach w USA.

    W oficjalnym komunikacie japońska marka podkreśliła, że działania te są częścią jej długofalowego zaangażowania w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa oraz ochrony uczestników ruchu. Toyota współpracuje obecnie z amerykańskimi władzami nad jak najszybszym wdrożeniem programu naprawczego.

