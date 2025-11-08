W skrócie Charakterystyczne piszczenie paska klinowego może być sygnałem jego zużycia lub nieprawidłowego napięcia.

Regularna kontrola stanu paska oraz jego napięcia pozwala uniknąć poważnych awarii pojazdu.

Zerwanie paska klinowego prowadzi do unieruchomienia auta oraz kosztownych napraw.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Po czym poznać, że pasek klinowy jest do wymiany?

Jednym z pierwszych objawów zużycia paska klinowego jest charakterystyczne piszczenie zaraz po uruchomieniu silnika - szczególnie w chłodne, wilgotne dni. Dźwięk ten może też nasilać się po dodaniu gazu lub w momencie, gdy pracują urządzenia elektryczne obciążające alternator (światła, radio, wycieraczki).

Pisk to nie sam problem, a jego objaw. Może wskazywać na:

zbyt luźny lub zbyt mocno napięty pasek,

zużyty napinacz,

zużyte lub zabrudzone koła pasowe,

zanieczyszczenia - np. piasek, kurz lub krople płynów eksploatacyjnych.

Dawniej można było sobie poradzić z tym problemem, stosując tzw. "spraye do pasków". Działały, bo stare paski z neoprenu często po prostu wysychały. Jednak dziś większość pasków wykonana jest z nowoczesnego materiału EPDM (syntetyczny kauczuk etylenowo-propylenowy), który pracuje na sucho i nie powinien być niczym smarowany. Stosowanie preparatów maskujących dźwięk może wręcz przyspieszyć zużycie paska.

Jak sprawdzić stan paska klinowego?

Kontrola paska to jedna z prostszych czynności, jakie można wykonać samodzielnie. Wystarczy unieść maskę i dokładnie obejrzeć jego powierzchnię. Na co zwrócić uwagę?

widoczne pęknięcia lub przetarcia,

wyślizgane fragmenty (błyszczące, gładkie miejsca),

brakujące rowki lub nierówna powierzchnia,

ślady oleju lub płynu chłodzącego.

W autach ze starszymi rozwiązaniami warto też sprawdzić naciąg paska - w połowie jego długości ugięcie powinno wynosić około 5-15 mm. Zbyt luźny pasek będzie ślizgał się po kole pasowym, a zbyt napięty - obciąży łożyska i skróci żywotność całego układu. W nowszych samochodach za właściwe napięcie odpowiada automatyczny napinacz, którego stan również warto regularnie kontrolować.

Konsekwencje zerwania paska klinowego

Zerwanie paska klinowego to coś więcej niż tylko hałas spod maski. Od jego pracy zależy wiele systemów auta. Jeśli napędza alternator - przestanie działać ładowanie akumulatora, a po kilkudziesięciu kilometrach auto po prostu się zatrzyma. Gdy zasila pompę wspomagania, to układ wspomagania się wyłączy. Najgroźniejsza sytuacja występuje, gdy pasek napędza pompę wody - wtedy silnik może się przegrzać . W skrajnych przypadkach urwany pasek może dostać się pod osłonę rozrządu i spowodować kolizję zaworów z tłokami. Wtedy koszty naprawy liczy się już w tysiącach złotych.

Ile kosztuje wymiana paska klinowego?

Na szczęście pasek klinowy nie jest częścią drogą ani skomplikowaną w wymianie. Koszt nowego to zwykle od kilkudziesięciu do kilkuset złotych, a wymiana w warsztacie nie zajmuje wiele czasu. Mechanicy zalecają, by kontrolować jego stan podczas każdego przeglądu, a profilaktycznie wymieniać co 60-100 tys. km - zależnie od zaleceń producenta.

"Najciekawszy moment od 100 lat". Jakub Faryś z PZPM o motoryzacji w Polsce INTERIA.PL