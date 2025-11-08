W skrócie BYD umacnia swoją obecność w Europie, inwestując w nową fabrykę w Turcji.

Najpopularniejszy model BYD, hybrydowy Seal U, będzie produkowany w tureckim zakładzie.

Budowa fabryk w Europie to sposób BYD na ominięcie ceł narzuconych przez Unię Europejską.

W ciągu zaledwie kilku lat BYD przeszedł drogę od mało znanego chińskiego producenta do jednego z największych koncernów motoryzacyjnych świata. Firma, która pod względem sprzedaży pojazdów elektrycznych wyprzedziła już Teslę, osiąga obecnie roczną produkcję na poziomie 4,27 miliona egzemplarzy. W globalnej klasyfikacji ustępuje jedynie Toyocie i Volkswagenowi.

W Europie natomiast dopiero buduje swoją pozycję, koncentrując się przede wszystkim na rozwoju zaplecza produkcyjnego.

BYD na dobre wchodzi do Europy. Nowy zakład w Turcji

W maju tego roku chiński koncern BYD ogłosił decyzję o przeniesieniu swojej europejskiej centrali z Holandii do Budapesztu. Projekt, którego wartość może sięgnąć kilku miliardów euro, ma stworzyć tysiące nowych miejsc pracy i umocnić pozycję chińskiego producenta na europejskim rynku pojazdów elektrycznych.

To jednak dopiero początek ekspansji. Do końca 2026 roku BYD planuje uruchomienie kolejnego zakładu w Turcji, gdzie skoncentruje się na produkcji samochodów z napędem hybrydowym.

BYD Seal U to największy sukces marki na europejskim rynku

To właśnie w tureckim zakładzie ma w całości powstawać najlepiej sprzedający się model BYD w Europie - hybrydowy SUV Seal U. Model ten okazał się największym sukcesem marki na europejskim rynku, osiągając 55 504 rejestracje w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku.

We wrześniu wzrost sprzedaży wersji Seal U DM-i sprawił, że stał się on najchętniej wybieranym pojazdem PHEV w Europie, wyprzedzając dotychczasowego lidera - Volkswagena Tiguana, który przewodził zestawieniu do sierpnia.

Według doniesień medialnych BYD zainwestuje miliard dolarów w budowę nowego zakładu w prowincji Manisa w Turcji, położonej około 40 kilometrów na północny wschód od Izmiru.

Fabryka ma osiągnąć roczną zdolność produkcyjną na poziomie 150 tys. pojazdów i będzie wyposażona w centrum badawczo-rozwojowe. Według chińskiego producenta, uruchomienie produkcji tak strategicznego modelu w Europie ma zwiększyć zaufanie klientów i zacieśnić współpracę z europejskimi rządami.

Europejskie fabryki zrównoważą skutki ceł nałożonych przez UE

Przede wszystkim jednak budowa fabryk BYD w Europie pozwoli uniknąć ceł nakładanych przez Unię Europejską na pojazdy importowane z Chin. Hybrydy plug-in sprowadzane z Chin dziś objęte standardowym 10-procentowym cłem importowym. Pojazdy eksportowane z Turcji do krajów UE nie podlegają takim opłatom.

Jednak PHEV-y to tylko początek. BYD SEAL jest dostępny również w wersji elektrycznej, która od listopada 2024 roku objęta jest cłem w wysokości 27 proc. Gdy ta odmiana zacznie być produkowana w Turcji cło spadnie do zera. Podobnie będzie w przypadku małego elektrycznego Dolphina Surf, którego produkcja ma zostać uruchomiona na Węgrzech jeszcze w tym roku, w nowym zakładzie o zdolnościach produkcyjnych wynoszących początkowo 150 tys. samochodów rocznie (docelowo: 300 tys. aut rocznie).

