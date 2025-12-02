Spis treści: Torowy Test Interii. Skąd taki wybór marek i modeli Jakie samochody testowaliśmy? Co sprawdzaliśmy na torze? Próby na mokrej nawierzchni Wyniki prób torowych na mokrej nawierzchni Chińczyki kontra stara gwardia. Nie wszystko złoto, co się świeci?

Skąd nietypowa formuła naszego testu? Odpowiedź jest prosta. Średni wiek samochodu w Polsce oscyluje dziś w okolicach 15 lat. To właśnie z takich pojazdów coraz częściej przesiadają się obecnie na nowe samochody statystyczni "Kowalscy".

Jeśli wierzyć wynikom sprzedaży - przeciętny klient indywidualny w pierwszej kolejności kieruje się obecnie do salonów Kii, Toyoty, Skody lub Volkswagena. "Stara gwardia" coraz mocniej czuje jednak na plecach oddech nowych graczy - tańszych i lepiej wyposażonych samochodów "made in China". Właśnie z tego powodu największą reprezentację w naszym porównaniu stanowią samochody chińskich producentów. Dziennikarska dociekliwość kazała nam sprawdzić, czy za świetnym wyposażeniem i kuszącą ceną podążają też aby na pewno dobre właściwości trakcyjne i nowoczesne systemy bezpieczeństwa.

Torowy Test Interii. Skąd taki wybór marek i modeli

Nie ukrywajmy - bardzo ciekawiło nas również, jak w zestawieniu z najnowszymi generacjami samochodów wypadają na torze auta, które w największej mierze kształtują dziś krajobraz polskich dróg. W takim przypadku "wzorzec metra" mógł być tylko jeden - Volkswagen Passat 2.0 TDI R-line z 2009 roku. To jedyne auto na torze, które przejechało nasze próby w takim stanie, w jakim otrzymaliśmy je od właściciela - z zapaloną kontrolną "check engine" i na 12-letnich oponach Pirelli z przebiegiem około 60 tys. km. Licznik samochodu wskazywał około 270 tys. km, ale do jego wskazań podchodzimy z daleko idącą rezerwą. Jak niemal każdy Passat TDI w Polsce auto trafiło do kraju z Niemiec i kupione zostało od handlarza, a ogólny stan pojazdu zdaje się potwierdzać starą prawdę, że odległość między Goerlitz a Zgorzelcem to "minus 200 tys. km".

Stary Volkswagen Passat B6 TDI czy nowe chińskie SUVy? Które auto lepiej radzi sobie na torze?

Same porównanie ze starym Volkswagenem mogłoby jednak być krzywdzące dla innych uczestników testu. Passat to jednak rodzinne kombi, a w ostatnich latach marzeniem zdecydowanej większości kierowców jest przecież pachnący nowością SUV. Dość powiedzieć, że w 2024 roku ponad 54 proc. rejestrowanych w Europie nowych aut to właśnie samochody tego segmentu.

Z tego względu sięgnęliśmy po drugi "wzorzec metra" - jeden z najpopularniejszych i cieszących się ogromnym powodzeniem na rynku wtórnym używanych SUVów - Toyotę RAV4 III generacji z 2013 roku. Auto - podobnie jak Passat - legitymowało się przebiegiem około 270 tys. km i - zgodnie z polską modą - wyposażone było w niefabryczną instalację gazową.

Jakie samochody testowaliśmy?

Ostatecznie, oprócz wspomnianych Passata i RAV4 do naszego porównania zakwalifikowaliśmy jeszcze 9 samochodów. W wyborze kierowaliśmy się głównie listami popularności dotyczących klientów indywidualnych. Stąd w naszym teście znalazły się:

Kia Sportage (GT-Line, 1,6 l DCT, AWD), Toyota Corolla Cross (Exclusive, 2,0 l hybryda), Toyota C-HR (GR sport, 2,0 l hybryda), Skoda Karoq (Editon 130,1,5 l TDI DSG), Hyundai Kona (Smart plus z pakietem komfort, 1,6 l DCT, FWD), MG HS (Exclusive, 1,5 l DCT), Omoda 5 (Comfort, 1,6 l, DCT), Jaecoo 7 AWD (Comfort, 1,6 l DCT AWD), Baic Beijing 5 (Luxury, 1,5 l benzyna, DCT).

Uprzedzając pytania - pierwsza trójka cyklicznie plasuje się w top zestawienia najchętniej kupowanych nowych aut w Polsce przez klientów indywidualnych. Konkretne odmiany wyposażeniowe to pokłosie dostępności pojazdów - w tym przypadku musieliśmy bazować na ofercie wypożyczalni aut i zapleczu parków prasowych.

Musimy też przyznać, że pierwotna lista była dłuższa i obejmowała więcej modeli europejskich producentów. Niestety, październikowa aura ma swoje ograniczenia, a problemy logistyczne z doborem opon wykluczyły z ostatecznych prób kilka samochodów, jak np. lubianą przez polskich nabywców Dacię Duster.

Nowy chińczyk, używany Passat, a może Skoda, Kia lub Toyota? Sprawdziliśmy drogę hamowania i sprawność systemów bezpieczeńśtwa. Wyniki dają do myślenia

Zależało nam, na powtarzalności i bezstronności, więc wszystkie z testowanych pojazdów - za wyjątkiem starego Volkswagena Passata - jeździły na bardzo zbliżonych parametrami oponach marek Nexen lub Hankook (w zależności od dostępności i rozmiaru). W przypadku wspomnianej Dacii i dwóch innych modeli, po prostu zabrakło nam dziennego światła i rąk do rotowania opon. Ostatecznie uznaliśmy więc, że dla zachowania rzetelności, nowe auta na innych oponach niż reszta stawki nie zostały ujęte w naszym zestawieniu.

Sam Passat przyjechał do nas na mocno wyeksploatowanych oponach Pirelli z rocznika 2012 (!) , które - zdaniem właściciela - miały za sobą przynajmniej 50-60 tys. km. Ich ciężkie życie potwierdzały liczne, charakterystyczne dla zmian starzeniowych, spękania na ścianach bocznych.

Co sprawdzaliśmy na torze? Próby na mokrej nawierzchni

Każdy z testowanych samochodów pokonał kilka prób. Uspokajamy wszystkie poradziły sobie świetnie np. ze slalomem na suchej nawierzchni przy prędkości 50 km/h. Skupiliśmy się jednak na trudniejszych zadaniach:

slalomie na mokrej nawierzchni,

hamowaniu na mokrej nawierzchni

hamowaniu na mokrej nawierzchni z ominięciem przeszkody.

Pierwsze dwie próby wykonywane były przy temperaturze otoczenie około 7 stopni Celsjusza. Hamowanie z ominięciem przeszkody odbywało się przy temperaturze około 13 stopni Cesjusza.

Jak poradziły sobie w naszych próbach poszczególne samochody?

Stary Passat czy nowe chińczyki? Zaskakujące wyniki testu

Wyniki prób torowych na mokrej nawierzchni

Slalom na mokrej nawierzchni

HAMOWANIE NA MOKREJ NAWIERZCHNI:

Hamowanie na mokrej nawierzchni

HAMOWANIE Z OMINIĘCIEM PRZESZKODY PRZY 50 KM/H

Hamowanie z ominięciem przeszkody

Chińczyki kontra stara gwardia. Nie wszystko złoto, co się świeci?

Wyniki prób torowych dają do myślenia. Bardzo pozytywnie zaskoczył nas leciwy Passat i pewność, z jaką radził sobie na większości prób. Biorąc pod uwagę zużycie i zaawansowany wiek opon zakładaliśmy, że będzie to zdecydowanie najgorsze auto w całej stawce. Tymczasem niemieckie kombi poradziło sobie w próbach zdecydowanie lepiej (slalom, ominięcie przeszkody z hamowaniem) lub bardzo podobnie, jak młodsze o przeszło 15 lat chińczyki! Prawdę mówiąc, wyniki Passata zepsuły nam narrację - rozpoczynając jazdy torowe spodziewaliśmy się raczej udowodnić, jak wielkie zmiany zaszły w ostatnich dwóch dekadach w działaniu systemów wspomagania kierowcy nowych aut.

Zaskoczeniem były dla nas wyniki Kii Sportage. Samochodem, oprócz naszego kierowcy testowego, jeździło też kilku instruktorów i każdy miał podobne odczucia wyrażane słowami "z tym autem jest coś nie tak". Trudno powiedzieć czy była to cecha tego konkretnego egzemplarza, czy raczej ciężkiego przodu i przeciętnego działania systemów asystujących. Trzeba jednak zauważyć, że siostrzany (koncernowo) Hyundai Kona nie miał problemów ani ze slalomem, ani z ominięciem przeszkody na mokrej nawierzchni.

Nowa Kia Sportage miała na torze spore problemy. W próbach na mokrej nawierzchni lepiej radziły sobie stary Volkswagen Passat i Toyota RAV4

Osobny akapit wypada poświęcić chińczykom. Nie tylko dlatego, że ich reprezentacja stanowiła największą grupę pojazdów, ale też - a może przede wszystkim - dlatego, że na torze zdawały się rywalizować w zupełnie innej lidze. Ze slalomem i hamowaniem z ominięciem przeszkody na mokrej nawierzchni najlepiej poradził sobie Baic 5, ale jego wyniki były dalekie od ideału. Bardzo przeciętnie wypadło MG HS, ale przynajmniej w próbie hamowania i ominięcia przeszkody wyniki uznać można za akceptowalne. Ogromnym wyzwaniem dla chińskich SUV-ów okazał się zwykły slalom na mokrej nawierzchni. Z dość prostą próbą - oprócz Kii Sportage - nie poradziły sobie MG HS, Omoda 5 i Jaecoo 7. W przypadku dwóch ostatnich gigantyczne problemy sprawiała też próba ominięcia przeszkody z hamowaniem. Oba auta koncernu Chery uderzyły w pachołki imitujące przeszkody i ostatecznie zatrzymały się poza płytą poślizgową.

Wnioski? Rozczarowaniem są bezsprzecznie słabe wyniki Kii Sportage. Zakładaliśmy, że może to być jeden z faworytów, a tymczasem auto systematycznie notowało najsłabsze rezultaty wśród pojazdów "starej gwardii". Hyundai, Skoda i Toyoty nie były dla nas zaskoczeniem. W ich przypadku nabywcy mogą być pewni, że wymagane przepisami systemy asystujące kierowcy, jak np. system stabilizacji toru jazdy, działają pewnie i szybko.

Stary Volkswagen Passat nie był wcale najgorszym autem na torze. Z próbami na mokrej nawierzchni gorzej radziła sobie większość nowych chińskich SUVów

Nabywcy samochodów chińskich marek muszą z kolei brać pod uwagę, że o ile wyposażenie wielu aut "made in China" deklasuje europejską, japońską czy koreańską konkurencję, o tyle w przypadku systemów bezpieczeństwa sytuacja jest dokładnie odwrotna. Oszczędności na bezpieczeństwie potrafią się mścić, pamiętajmy więc, by w przypadku chińskich aut nie skąpić chociażby na dobre opony. Być może obecność markowego ogumienia będzie w stanie poprawić nieco działanie systemów bezpieczeństwa i zapewni nam większe szanse sprawnej reakcji w sytuacjach awaryjnych. To jednak dodatkowy koszt, który warto brać pod uwagę przy ewentualnym zakupie.