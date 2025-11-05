Spis treści: Ile kosztują winiety w Austrii od 2026 r.? Jak długo obowiązuje winieta roczna w Austrii? Jaki mandat grozi za brak winiety w Austrii?

ASFINAG, czyli organ zarządzający autostradami w Austrii, potwierdził, że rok 2026 jest ostatnim z dwoma wariantami winiety - fizyczną i elektroniczną; od 2027 r. obowiązywać będzie wyłącznie winieta cyfrowa. Sprzedaż ma być łatwa i odbywać się nie tylko online. Winietę elektroniczną będzie można nabyć także "analogowo", w stacjach paliw i punktach partnerskich, po prostu podając numer rejestracyjny pojazdu. Już dziś cyfrowe winiety stanowią zdecydowaną większość sprzedaży.

Ile kosztują winiety w Austrii od 2026 r.?

Już w 2026 roku wzrosną ceny winiet, choć podwyżka nie będzie duża, średnio o 2,9 proc. Ceny austriackich dla aut osobowych wyniosą:

1-dniowa (tylko cyfrowa): 9,60 euro

10-dniowa: 12,80 euro

2-miesięczna: 32,00 euro

roczna: 106,80 euro

Nowe winiety na 2026 rok są już dostępne od początku listopada 2025 r. Warto pamiętać o prawie do odstąpienia od umowy przy zakupie online: roczna i 2-miesięczna winieta cyfrowa mają 14-dniowy okres na ewentualny zwrot, dlatego aby mieć pewność ważności od 1 grudnia 2025 r., należy kupić je odpowiednio wcześniej (najpóźniej około połowy listopada). Jedno- i dziesięciodniowe winiety cyfrowe aktywują się natychmiast.

Jak długo obowiązuje winieta roczna w Austrii?

Roczna winieta zachowuje dotychczasową ważność 14 miesięcy: od 1 grudnia roku poprzedzającego do 31 stycznia roku następnego, czyli w przypadku winiety na 2026 rok - od 1.12.2025 do 31.01.2027. Ten model ma ułatwiać planowanie sezonowych wyjazdów.

Najwygodniej zrobić to w oficjalnym sklepie ASFINAG lub w aplikacjach i serwisach partnerów, w tym w punktach stacjonarnych przy drogach i stacjach paliw. Sprzedaż "offline" będzie rozwijana również po 2027 r., tak by osoby bez dostępu do internetu mogły bez problemu kupić winietę.

Jaki mandat grozi za brak winiety w Austrii?

Kontrola samochodu, który będzie poruszał się bez ważnej winiety skończy się tzw. opłatą zastępczą, która wynosi 120 euro dla samochodu i 65 euro dla motocykla. Odmowa zapłaty może skutkować postępowaniem i grzywną nawet do 3 tys. euro.

Opłaty z winiet - tak jak dotąd - zasilą utrzymanie, rozbudowę i bezpieczeństwo na sieci austriackich autostrad i ekspresówek. Z pełnym przejściem na system cyfrowy łatwiejsze stanie się również wykrywanie pojazdów bez opłaty dzięki kamerom i automatycznej weryfikacji numerów rejestracyjnych.

DS N4 ze zmienioną nazwą i wyglądem. Napęd, którego jeszcze nie było Maciej Olesiuk INTERIA.PL