Dramatyczny wypadek pod Wałbrzychem. Kierowca chciał wjechać na stok narciarski
W Boguszowie-Gorcach, niedaleko Wałbrzycha, 40-letni kierowca próbował w nocy wjechać autem terenowym na stok Dzikowiec. Manewr zakończył się wielokrotnym dachowaniem i poważnymi obrażeniami śmiałka.
Nieudana próba zdobycia stoku Dzikowiec
Jak ustalili funkcjonariusze, kierowca, 40-letni mężczyzna, próbował wjechać samochodem terenowym na stok Dzikowiec, gdzie znajduje się wyciąg narciarski.
Stok okazał się za stromy. - Samochód stracił przyczepność i zaczął koziołkować około 200 metrów w dół - poinformował st. kpt. Tomasz Kwiatkowski z PSP w Wałbrzychu w rozmowie z TVN24.
Z relacji służb wynika, że samochód koziołkował przez około 200 metrów. Pojazd został całkowicie zniszczony, jego nadwozie wygląda jak pomięta kartka papieru.
Stromy stok, luźna nawierzchnia i brak rozbudowanych szlaków technicznych (dróg serwisowych do obsługi stoku) sprawiają, że nawet auta z napędem 4×4 nie są w stanie utrzymać trakcji w takich warunkach.
Poważne obrażenia kierowcy
Według wstępnych ustaleń, mężczyzna wypadł z pojazdu w trakcie staczania się auta. Na miejsce wezwano policję, straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego.
Kierowca, prawdopodobnie z urazem kręgosłupa i porażeniem kończyn, ale przytomny, został przekazany pogotowiu, a następnie zabrało go LPR - przekazał st. kpt. Kwiatkowski.
Jak dodała asp. sztab. Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ze względu na ciężki stan mężczyzny nie było możliwe przeprowadzenie badania trzeźwości.
Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca wcześniej odebrał samochód z warsztatu i chciał "sprawdzić jego możliwości terenowe". Policję powiadomiła jego żona, którą zaniepokoiła lokalizacja telefonu męża i brak możliwości kontaktu.
Dzikowiec - stromy stok i trudny teren
Dzikowiec to góra o wysokości 836 m n.p.m. w masywie Gór Kamiennych, w pobliżu Boguszowa-Gorców, niedaleko Wałbrzycha. Na jej północnym zboczu zimą działa wyciąg narciarski, a trasa zjazdowa uchodzi za jedną z bardziej stromych w regionie Sudetów Środkowych.
Choć okolica przyciąga miłośników sportów zimowych i off-roadu, służby regularnie apelują o niewjeżdżanie pojazdami na stoki narciarskie. Takie zachowania są nie tylko skrajnie niebezpieczne, ale też niezgodne z prawem. Zgodnie z art. 161 Kodeksu wykroczeń, wjazd pojazdem mechanicznym do lasu lub na teren rekreacyjny bez zezwolenia grozi grzywną do 5 tys. zł.