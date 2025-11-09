W skrócie Kierowca próbował wjechać autem terenowym na stromy stok Dzikowiec pod Wałbrzychem.

Pojazd stracił przyczepność, dachował i spadł około 200 metrów, a kierowca doznał poważnych obrażeń.

Służby przypominają, że wjazd autem na stok jest nie tylko niebezpieczny, ale i niezgodny z prawem.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nieudana próba zdobycia stoku Dzikowiec

Jak ustalili funkcjonariusze, kierowca, 40-letni mężczyzna, próbował wjechać samochodem terenowym na stok Dzikowiec, gdzie znajduje się wyciąg narciarski.

Stok okazał się za stromy. - Samochód stracił przyczepność i zaczął koziołkować około 200 metrów w dół - poinformował st. kpt. Tomasz Kwiatkowski z PSP w Wałbrzychu w rozmowie z TVN24.

Z relacji służb wynika, że samochód koziołkował przez około 200 metrów. Pojazd został całkowicie zniszczony, jego nadwozie wygląda jak pomięta kartka papieru.

Stromy stok, luźna nawierzchnia i brak rozbudowanych szlaków technicznych (dróg serwisowych do obsługi stoku) sprawiają, że nawet auta z napędem 4×4 nie są w stanie utrzymać trakcji w takich warunkach.

Poważne obrażenia kierowcy

Według wstępnych ustaleń, mężczyzna wypadł z pojazdu w trakcie staczania się auta. Na miejsce wezwano policję, straż pożarną i zespół ratownictwa medycznego.

Kierowca, prawdopodobnie z urazem kręgosłupa i porażeniem kończyn, ale przytomny, został przekazany pogotowiu, a następnie zabrało go LPR - przekazał st. kpt. Kwiatkowski.

Jak dodała asp. sztab. Monika Kaleta z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, ze względu na ciężki stan mężczyzny nie było możliwe przeprowadzenie badania trzeźwości.

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierowca wcześniej odebrał samochód z warsztatu i chciał "sprawdzić jego możliwości terenowe". Policję powiadomiła jego żona, którą zaniepokoiła lokalizacja telefonu męża i brak możliwości kontaktu.

Dzikowiec - stromy stok i trudny teren

Dzikowiec to góra o wysokości 836 m n.p.m. w masywie Gór Kamiennych, w pobliżu Boguszowa-Gorców, niedaleko Wałbrzycha. Na jej północnym zboczu zimą działa wyciąg narciarski, a trasa zjazdowa uchodzi za jedną z bardziej stromych w regionie Sudetów Środkowych.

Choć okolica przyciąga miłośników sportów zimowych i off-roadu, służby regularnie apelują o niewjeżdżanie pojazdami na stoki narciarskie. Takie zachowania są nie tylko skrajnie niebezpieczne, ale też niezgodne z prawem. Zgodnie z art. 161 Kodeksu wykroczeń, wjazd pojazdem mechanicznym do lasu lub na teren rekreacyjny bez zezwolenia grozi grzywną do 5 tys. zł.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL