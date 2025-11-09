Spis treści: Awaryjne modele Toyoty i Nissana Uwaga na luksusowe SUV-y Infiniti i Chevroleta Awaryjne, duże SUV-y Mazdy Uwaga na hybrydy plug-in z USA

Listę problematycznych samochodów japońskich przygotowała amerykańska organizacja Consumer Reports, a na niej znalazły się głównie samochody w Europie nie oferowane. Nie oznacza to, że nie ma ich w polskich ogłoszeniach - w końcu import samochodów z USA ma się dobrze, choć wiele pojazdów ściąganych zza Wielkiej Wody to auta powypadkowe. W połączeniu z wiedzą o awaryjności danych modeli można więc już w początkowej fazie poszukiwań skreślić niektóre modele.

Awaryjne modele Toyoty i Nissana

Choć Toyota regularnie zajmuje czołowe miejsca w rankingach, jej model Tacoma z roku modelowego 2025 nie ma powodów do dumy. Nowa generacja popularnego pick-upa zebrała fatalne oceny za przewidywaną niezawodność. W porównaniu z Fordem Rangerem czy Hondą Ridgeline, Tacoma wypada wyraźnie gorzej, a na liście usterek znalazły się m.in. problemy z wałem napędowym i wycieki płynu hamulcowego. W dodatku model ma już za sobą trzy akcje serwisowe.

Nie lepiej wygląda sytuacja w Nissanie. Frontier, po liftingu z 2022 roku, również traci zaufanie klientów. Consumer Reports odnotował pogorszenie jakości montażu i niezawodności jednostki napędowej, a użytkownicy coraz częściej skarżą się na drobne, ale uciążliwe awarie elektroniki.

Jeszcze kilka lat temu Frontier był symbolem solidności - dziś zajmuje przedostatnie miejsce w swojej klasie.

Uwaga na luksusowe SUV-y Infiniti i Chevroleta

W segmencie SUV-ów klasy premium japońska niezawodność też nie jest już gwarantowana. Infiniti QX80, mimo niedawnego liftingu i nowego silnika V6 biturbo, ma reputację porównywalną z Land Roverem - czyli bardzo złą.

Według Consumer Reports, aż jedenaście konkurencyjnych SUV-ów z tej klasy uzyskało lepsze wyniki w prognozach awaryjności. Wysoka cena, skomplikowana elektronika i nowy układ napędowy tylko zwiększają ryzyko problemów w pierwszych latach eksploatacji. Również Honda Prologue, pierwszy elektryczny SUV tej marki, nie zaczyna kariery najlepiej. Wykorzystuje platformę Chevroleta Blazera EV, znaną już z licznych problemów technicznych. Efekt? Honda uplasowała się w dolnej części tabeli niezawodności, daleko za konkurentami. Paradoksalnie, mimo kiepskich wyników, model sprzedaje się dobrze - głównie dzięki marce, a nie opiniom o bezawaryjności.

Awaryjne, duże SUV-y Mazdy

Mazda od lat cieszy się renomą solidnej i dopracowanej technicznie. Jednak najnowsze SUV-y - CX-90 i CX-70 - przeczą tym opiniom. Oba modele bazują na tej samej konstrukcji i dzielą układy napędowe, a mimo to w testach Consumer Reports znalazły się blisko końca rankingów. Wersje z napędem hybrydowym typu plug-in wypadają jeszcze gorzej - użytkownicy skarżą się na usterki układu ładowania i oprogramowania. To o tyle zaskakujące, że Mazda jako marka zajęła szóste miejsce w zestawieniu ogólnym.

Uwaga na hybrydy plug-in z USA

Najwięcej problemów Consumer Reports odnotowało wśród hybryd typu plug-in. Zarówno Mazda CX-70 PHEV, jak i CX-90 PHEV uzyskały najniższe wyniki spośród wszystkich japońskich modeli. Statystyki mówią same za siebie: pojazdy PHEV miały o 70 proc. więcej problemów z układami napędowymi niż auta spalinowe lub klasyczne hybrydy.

Mimo powyższych przykładów japońskie samochody nadal pozostają jednymi z najbardziej niezawodnych na rynku. Jednak Modele takie jak Toyota Tacoma, Nissan Frontier, Infiniti QX80 czy Mazda CX-90 pokazują, że nowe technologie, rozbudowane systemy elektroniczne i napędy hybrydowe niosą ze sobą pewne ryzyko.

Dlatego szukając używanego SUV-a czy pick-upa ze Stanów Zjednoczonych, warto posiłkować się doświadczeniami kierowców, którzy już doświadczyli kosztownych kłopotów.

