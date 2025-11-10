W skrócie Aż 85 proc. używanych samochodów z silnikiem Diesla w Polsce jest obarczonych licznymi ryzykami, głównie związanymi z cofnięciem liczników i niejasną historią serwisową.

Dominacja samochodów spalinowych na rynku wtórnym jest wyraźna – w ogłoszeniach są głównie benzyniaki i diesle, podczas gdy hybrydy i elektryki stanowią zaledwie 4 proc. rynku.

Auta hybrydowe i elektryczne są młodsze i mają mniej przejechanych kilometrów, lecz również nie są wolne od ryzyka związanego z historią pojazdu.

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej serwisu

Nowa analiza firmy Carfax dotycząca polskiego rynku samochodów używanych pokazuje wyraźną dominację modeli spalinowych. Aż 94 proc. aut w obrocie wtórnym stanowią pojazdy z silnikami benzynowymi (50 proc.) lub dieslami (44 proc.), podczas gdy hybrydy i elektryki razem odpowiadają jedynie za około 4 proc.

Choć średni wiek samochodów benzynowych i wysokoprężnych jest zbliżony (16 lat), to różnica w przebiegach jest znacząca - diesle pokonują średnio o jedną trzecią więcej kilometrów. Wśród aut benzynowych najczęściej spotykany jest Opel, a w kategorii diesli dominuje Volkswagen. W grupie hybryd przoduje Toyota, natomiast wśród elektryków - Tesla.

Najpopularniejsze samochody używane w poszczególnych sektorach Napęd benzynowy Diesel Napęd hybrydowy Napęd elektryczny Opel Astra (4 proc.) Volkswagen Passat

(4 proc.) Toyota Corolla

(13 proc.) Tesla Model 3

(9 proc.) Volkswagen Golf

(3 proc.) Audi A4 (3 proc.) Toyota C-HR (7 proc.) Tesla Model Y

(7 proc.) Skoda Fabia (3 proc.) Volkswagen Golf

(3 proc.) Toyota RAV-4 (7 proc.) Nissan Leaf (7 proc.) Opel Corsa (3 proc.) Skoda Octavia

(2 proc.) Toyota Yaris (5 proc.) BMW i3 (4 proc.) Toyota Yaris (3 proc.) Renault Master

(2 proc.) Toyota Yaris Cross

(4 proc.) Renault Zoe (3 proc.)

Samochody z silnikiem Diesla obarczone największym ryzykiem

Raport nie pozostawia złudzeń - używane diesle w Polsce są najbardziej wyeksploatowanymi pojazdami na rynku. Przeciętny samochód z silnikiem wysokoprężnym ma już 16 lat i przejechane 274 tys. km. Problemem jest też ich przeszłość. Aż 85 proc. z nich wykazuje rozmaite ryzyka, w tym cofnięte liczniki czy niejasną historię serwisową. Co czwarte auto ma za sobą poważniejszą kolizję lub wypadek.

Diesle w Polsce są najbardziej wyeksploatowanymi pojazdami na rynku. Paweł Rygas INTERIA.PL

Średni wiek podobny. Różnice widać w przebiegach

Średni wiek samochodów benzynowych w Polsce również wynosi 16 lat, jednak ich przebieg jest znacznie niższy niż w przypadku diesli i wynosi średnio 176 tys. km. Auta benzynowe okazują się też nieco bezpieczniejszym wyborem - "zaledwie" 75 proc. z nich obarczonych jest różnego rodzaju ryzykiem, a 38 proc. ma w historii odnotowane uszkodzenia lub wypadki.

Z analizy Carfax wynika, że 70 proc. samochodów z silnikiem diesla pochodzi z importu, podczas gdy wśród aut benzynowych ten odsetek wynosi połowę. Diesle znacznie częściej zmieniają właścicieli - tylko 9 proc. z nich pozostaje w rękach pierwszego nabywcy, wobec 18 proc. w przypadku pojazdów benzynowych. Udział obu typów napędu w całym rynku jest zbliżony: benzyna - 50 proc., diesel - 44 proc.

Diesle, najczęściej sprowadzane z zagranicy, są wciąż mocno obecne dzięki dużej dostępności importowanych pojazdów, zwłaszcza z Niemiec, Belgii i Francji, gdzie są naturalnie wypychane z rynku przez zmiany regulacji i preferencji konsumentów oraz ogólne negatywne nastawienie do tego typu napędu. Trendy obserwowane w Polsce pokazują, że również powoli zmierzamy w kierunku odejścia od wysłużonych diesli

Hybrydy na trzecim miejscu. Elektryki to margines

Na trzecim miejscu pod względem popularności wśród aut używanych w Polsce znajdują się pojazdy hybrydowe, które stanowią 3,5 proc. bazy Carfax. Ich średni wiek to zaledwie 4 lata, a 33 proc. z nich ma odnotowane uszkodzenia lub wypadki Ryzykiem obarczonych jest 41 proc. pojazdów hybrydowych. Z zagranicy pochodzi 13 proc. aut, natomiast 8 proc. nigdy nie zmieniło właściciela.

Na końcu zestawienia znalazły się samochody elektryczne, które na razie stanowią zaledwie 0,5 proc. rynku wtórnego. Są najmłodsze - średnio 3-letnie - ale nie wolne od problemów. W 47 proc. przypadków wykazano ryzyko, a w 27 proc. wypadki lub uszkodzenia. Co piąty elektryk został sprowadzony z zagranicy, a 8 proc. wciąż ma tego samego właściciela co na początku.

Nissan Micra powraca. Teraz jest bardziej francuski niż japoński motoryzacja INTERIA.PL