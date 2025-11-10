W skrócie Google wprowadza system Gemini do Map Google, zastępując dotychczasowego Asystenta Google.

Nowa sztuczna inteligencja ułatwi głosowe wyszukiwanie miejsc, obsługę nawigacji i zgłaszanie utrudnień na trasie.

Gemini w Mapach Google będzie mógł też przeszukiwać zdjęcia ze Street View, by wybrać najlepsze punkty orientacyjne, które sprawią, że wskazówki w nawigacji będą bardziej precyzyjne.

Czy Gemini pojawi się w Mapach Google?

Mapy Google, czyli jedna z najpopularniejszych aplikacji z nawigacją oferowana jest już od 20 lat. Ich atutem jest fakt, że są one bezpłatne. Rozwiązanie od pewnego czasu przechodzi jednak transformację, która będzie miała wpływ na korzystanie z niego. Google bowiem pracował nad integracją Map z systemem sztucznej inteligencji Gemini, zastępując w ten sposób Asystenta Google. Jakiś czas temu pojawiły się doniesienia, że system Gemini pojawił się w Mapach w wersji beta.

Jak będzie działać Gemini w Mapach Google?

Teraz amerykański gigant technologiczny ogłosił oficjalnie wprowadzenie Gemini do Map. Podkreślono, że dzięki temu nawigacja będzie "inteligentniejsza i łatwiejsza". Kierowcy nie będą już musieli przeglądać Map "ręcznie". Wszystko zrobimy bezdotykowo. Chodzi tutaj np. o znajdowanie różnych miejsc na trasie, sprawdzanie dostępnych ładowarek dla samochodów elektrycznych. Teraz wystarczy, że zadamy odpowiednie pytanie.

Układ będzie pamiętał wcześniejsze pytania, przykładowo możemy zapytać: "Czy na mojej trasie jest jakaś niedroga restauracja z opcjami wegańskimi", później: "Jak wygląda tam parkowanie", a potem "OK, jedźmy tam". Co więcej, za zgodą użytkownika Gemini połączy się z Kalendarzem i pozwoli na natychmiastowe dodawanie spotkań, np. poprzez polecenie: "Czy możesz dodać wydarzenie w kalendarzu: trening siatkówki o 17:00".

Jak ostrzegać przed utrudnieniami w Mapach Google z Gemini?

Ważną funkcją Map Google jest możliwość wymieniania się informacjami na temat różnego rodzaju utrudnień na trasie. Teraz ma to być jeszcze prostsze. Wystarczy, że kierowca powie: "Widzę wypadek" lub "Wygląda na to, że droga przed nami jest zalana", a wtedy system sam zgłosi utrudnienia. Mało tego, teraz nawet, jeżeli nie korzystamy z nawigacji, Mapy będą mogły wysłać nam powiadomienie o utrudnieniach na drodze przed nami, np. o nieoczekiwanym zamknięciu lub korku.

Nie każdy potrafi ocenić odległość, w związku z czym słysząc w nawigacji wskazówkę "skręć w lewo za 100 metrów" nie jest w stanie ocenić, gdzie dokładnie musi to zrobić. Teraz jednak nawigacja będzie w stanie podawać nam wskazówki opierając się na punktach orientacyjnych, stacjach paliwowych, restauracjach czy znanych budynkach. Usłyszymy np. takie wskazówki jak np. "skręć w lewo za stacją (tu pada nazwa stacji)" i zobaczyć podświetlone miejsce na mapie, kiedy będziemy tam dojeżdżać. Gemini będzie tutaj przeglądać zdjęcia ze Street View, by wybrać najlepsze punkty orientacyjne, w taki sposób, by wskazówki były dokładne i pomocne.

Kiedy Gemini w Mapach Google?

Google zapowiada, że Gemini w nawigacji zostanie udostępnione na urządzeniach z Androidem i iOS, tam, gdzie Gemini działa, "w nadchodzących tygodniach". Wkrótce pojawić się ma także w Android Auto.

