Spis treści: Jakie ulice zamknięte 11 listopada w Warszawie? Jaką trasę ma Marsz Niepodległości 2025? Jakie utrudnienia w komunikacji miejskiej w Warszawie 11 listopada?

Jakie ulice zamknięte 11 listopada w Warszawie?

11 listopada, czyli w Narodowe Święto Niepodległości w Warszawie odbędą się różnego rodzaju uroczystości i wydarzenia. Główne obchody państwowe zorganizowane będą na Placu Piłsudskiego. W związku z tym tego dnia nie będzie można zaparkować na następujących ulicach:

Tokarzewskiego-Karaszewicza

Królewskiej, od Krakowskiego Przedmieścia do Marszałkowskiej

Ossolińskich

Wierzbowej

Moliera

Focha

Fredry

Canaletta (11 listopada obowiązywał będzie na niej ruch w dwóch kierunkach)

placu Małachowskiego

placu Teatralnym

placu Piłsudskiego

Co więcej, w godzinach 10:00-14:00 nie tylko parkowanie będzie niemożliwe, ale także przejazd ulicami:

Tokarzewskiego-Karaszewicza

Królewską, od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia

Wierzbową

Ossolińskich

Moliera

Focha

Fredry

placem Piłsudskiego

W związku z Narodowym Świętem Niepodległości na 11 listopada zaplanowane są również inne uroczystości. Tego dnia odbędzie się m.in. Bieg Niepodległości. Główny bieg wystartuje o 11:11, a zawodnicy ruszą ze skrzyżowania alei Jana Pawła II i ulicy Stawki i pobiegną aleją Jana Pawła II, ulicą Chałubińskiego i aleją Niepodległości. W godzinach 14:00-19:00 na Krakowskim Przedmieściu zorganizowana będzie część festiwalu Wspólna Niepodległa. To może wpływać na płynność ruch na Trakcie Królewskim.

Na 11 listopada zaplanowano w Warszawie szereg wydarzeń. Infoulice Warszawa materiał zewnętrzny

Oprócz tego odbędą się dwa przejazdy motocyklistów:

Pierwszy: zaplanowany na 11:30 rozpocznie się przy Świątyni Opatrzności Bożej i poprowadzi do pomnika Piłsudskiego

Drugi: rozpocznie się o 12:00 w Sulejówku i przez warszawskie drogi poprowadzi do ulicy Sójki.

W obu przypadkach funkcjonariusze również mogą wstrzymywać ruch na ulicach, którymi przejadą kolumny motocykli.

Jaką trasę ma Marsz Niepodległości 2025?

Warszawski ratusz podkreśla, że najliczniejszym ze zgromadzeń publicznych zaplanowanych na 11 listopada będzie Marsz Niepodległości, który odbędzie się w godzinach 14:00-19:00. Wyruszy on z ronda Dmowskiego i przejdzie Alejami Jerozolimskimi, mostem Poniatowskiego, Wałem Miedzeszyńskim, Wybrzeżem Szczecińskim i ul. Siwca na błonia stadionu PGE Narodowy.

Jednak jeszcze przed rozpoczęciem Marszu Niepodległości zamknięta zostanie Marszałkowska od ul. Żurawiej do ul. Świętokrzyskiej. Oprócz tego niemożliwy będzie przejazd Alejami Jerozolimskimi od Emilii Plater w kierunku ronda Dmowskiego. W czasie wydarzenia naturalnie zamknięte będą Aleje Jerozolimskie od ronda Dmowskiego w kierunku Pragi, most i aleja Poniatowskiego do ronda Waszyngtona, a także Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego (od 10:00 ten drugi będzie całkowicie zamknięty). Warszawski ratusz zapowiada ponadto, że w czasie przejścia uczestników marszu może zostać zamknięty ruch na Wisłostradzie między ulicą Ludną i mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Jakie utrudnienia w komunikacji miejskiej w Warszawie 11 listopada?

W związku ze wszystkimi wydarzeniami związanymi z obchodami Narodowego Święta Niepodległości kierowcy powinni w miarę możliwości omijać rejon centrum Warszawy. Wybór komunikacji miejskiej wydaje się lepszy, ale trzeba przygotować się na utrudnienia.

Autobusy i tramwaje, które poruszają się ulicami pokrywającymi się z miejscami uroczystości, trasami zgromadzeń czy Biegu Niepodległości, skierowane zostaną na najbliższe przejezdne ulice. Władze miasta zapowiadają, że możliwe są także skrócenia tras i chwilowe wstrzymania ruchu.

11 listopada trzeba być przygotowanym na spore zmiany, bo tego dnia objazdami kursować będą tramwaje linii: 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 33 i 77, a także autobusy kursujące na trasach: 102, 106, 107, 108, 111, 116, 117, 118, 119, 123, 125, 127, 128, 131, 135, 138, 146, 147, 151, 157, 158, 159, 162, 166, 167, 168, 174, 175, 180, 185, 190, 202, 409, 500, 502, 503, 507, 509, 514, 517, 520, 525, N12, N13, N46, N62 i N63. W tym dniu na trasy nie wyjadą tramwaje linii 22 oraz autobusy linii 126 i 160.

Częściej natomiast kursować będzie metro. Władze miasta zapewniają, że w godzinach 11:00-19:00 pociągi podziemnej kolejki na linii M1 będą kursowały co ok. 4 minut, a M2 co ok. 5 minut.

Zapewniono również, że 11 listopada Warszawski Transport Publiczny na stronie internetowej i w mediach społecznościowych będzie na bieżąco informował o zmianach w kursowaniu komunikacji miejskiej. Dodatkowo w pobliżu zamkniętych ulic pojawią się informatorzy, którzy pomogą znaleźć najdogodniejsze połączenie.

Nowy Volkswagen T-Roc po ośmiu latach. Większy i z bogatą paletą napędów INTERIA.PL