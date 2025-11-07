Spis treści: Czy mPay w Gdańsku działa? Gdzie w Gdańsku trzeba płacić za parkowanie? Ile kosztuje parking miejski w Gdańsku? Ile kosztuje mandat za brak biletu parkingowego w Gdańsku?

Czy mPay w Gdańsku działa?

11 listopada w Gdańsku płatność za parking w strefie płatnego parkowania ulegnie sporej zmianie. Wtedy bowiem oficjalnie przestanie działać możliwość opłacenia postoju za pośrednictwem aplikacji mPay. Przedstawiciele Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni tłumaczą, że jest to podyktowane niedotrzymaniem "postanowień umowy z przyczyn będących po stronie wykonawcy". Zaznaczono, że "tym samym współpraca zostanie ostatecznie zakończona".

Gdański ratusz zachęca kierowców, którzy parkują w płatnej strefie do skorzystania z pozostałych aplikacji i przypomina, że opłaty można dokonać również za pośrednictwem wybranych aplikacji bankowych. Oczywiście nic nie zmienia się dla osób korzystających z parkometrów.

Gdzie w Gdańsku trzeba płacić za parkowanie?

W Gdańsku opłaty pobierane są w 14 sektorach Strefy Płatnego Parkowania i Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania oraz na parkingu kubaturowym przy ulicy Okopowej. W sumie kierowcy mają dostęp do 8 878 miejsc.

W sektorach Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania (Stare Miasto wraz z ulicą 3 Maja, Główne Miasto oraz Długie Ogrody) za parking trzeba płacić codziennie (w tym w dni świąteczne) w godzinach 9:00-20:00

W sektorach Strefy Płatnego Parkowania Młode Miasto, Wrzeszcz Politechnika, Wrzeszcz Górny, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Kuźniczki, Przymorze, Stare Przedmieście, Dolne Miasto, a w wakacje także Jelitkowo opłaty pobierane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem świąt od 9:00 do 17:00. Podobnie w przypadku parkingu kubaturowego przy ul. Okopowej

W sektorach Strefy Płatnego Parkowania Aniołki i Oliwa trzeba płacić za parkowanie od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem świąt) w godzinach 9:00-15:00

Ile kosztuje parking miejski w Gdańsku?

Opłat za parkowanie można dokonać w parkometrach lub poprzez aplikacje AnyPark, ePark, Flowbird, SkyCash oraz Mobilet. W sektorach Strefy Płatnego Parkowania za pierwszą godzinę płacimy 5 zł. W przypadku Śródmiejskiej Strefy będzie to koszt 7,50 zł. Pierwsza godzina na parkingu przy ul. Okopowej kierowca zapłaci 2,50 zł. Druga godzina to koszt 6 zł w sektorach SPP, 9 zł w ŚSPP i 3 zł na parkingu kubaturowym. Za trzecią trzeba będzie zapłacić kolejno 7,20 zł, 10,80 zł i 3,60 zł. Czwarta godzina i kolejne będą kosztować dokładnie tyle, co te pierwsze na każdej ze stref.

Ile kosztuje mandat za brak biletu parkingowego w Gdańsku?

Warto jednak dodać, że każdy użytkownik aktywnej Karty Mieszkańca będzie mógł raz dziennie skorzystać z postoju płacąc mniej za pierwszą godzinę. Wpierw trzeba jednak dodać numer rejestracyjny auta do Gdańskiej Karty Mieszkańca na specjalnej stronie. Wówczas koszt pierwszej godziny w SPP wyniesie 3,90 zł i 5,50 w ŚSPP.

Jeśli parkujemy bez wniesienia opłaty możemy spodziewać się za to kary. Jeżeli opłatę dodatkową wniesiemy w ciągu 14 dni "od doręczenia zawiadomienia". W przypadku gdy nie dotrzymamy tego terminu kwota wzrośnie do 300 zł.

"Wydarzenia": Taksówka ruszyła bez kierowcy. Niecodzienne zdarzenie w Zielonej Górze Polsat News