W skrócie Elektryczne busy za 3,2 mln zł zostały wycofane z trasy do Morskiego Oka na okres zimowy z powodu trudnych warunków atmosferycznych.

Początkowo wysokie ceny biletów zniechęciły turystów, którzy liczniej wybierali tradycyjne zaprzęgi konne.

Możliwe skrócenie trasy zaprzęgów konnych zależy od zakupu kolejnych busów elektrycznych i decyzji Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Cztery elektryczne 19-osobowe busy zostały kupione za niemal 3,2 ml zł przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Od długiego weekendu majowego samochody kursowały z Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego (TPN) w Zakopanem do Włosienicy, a także z parkingu na Palenicy.

TPN przestrzelił z ceną biletów

Kursowanie elektryczne busy zaczęły od falstartu bo TPN przesadził z ceną. Bilet w jedną stronę z Zakopanego kosztował 100 zł przy zakupie online i 110 zł w punkcie informacji turystycznej. Powrót to koszt 90 zł lub 100 zł w punkcie.

Cena biletu na kurs z Palenicy do Włosienicy (pokrywający się trasą wozów) wynosił 80 zł. Powrót wyceniono na 60 zł. W cenie jest bilet do TPN (11 zł normalny), jadąc bryczką za bilet do TPN trzeba zapłacić dodatkowo.

W ciągu trzech dni majówki busy przewiozły około 40 osób. To oznacza, że wożą głównie powietrze Grzegorz Momot PAP

Innymi słowy, 4-osobowa rodzina chcąca dostać się elektrycznym busem z Zakopanego do Włosienicy i nim wrócić musi się liczyć w wydaniem 760 zł. Jeśli dojedzie busem spalinowym (15 zł od osoby) czy własnym autem na parking w Palenicy i dalej pojedzie elektrykiem, to zapłaci 560 zł. Jeśli jedziemy własnym samochodem, trzeba doliczyć koszt parkingu (50-80 zł w zależności do terminu).

W efekcie w długi majowy weekend busy stały niemal bezczynnie, co skłoniło TPN do obniżenia cen. Cena spadła o 10 zł niezależnie od trasy i kierunku.

Wprowadzono również zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny (30 proc.) i dla dzieci, młodzieży do 18. roku życia oraz seniorów (20 proc.). Dzieci do 4 roku życia podróżowały bezpłatnie, podobnie jak osoby niepełnosprawne i ich opiekunowie.

To wpłynęło na popularność. W całym sezonie, który zaczął się długim weekendem majowym skorzystało z nich niemal 12 tys. pasażerów. Największym zainteresowaniem cieszyły się linie z Zakopanego do Włosienicy oraz bezpłatne przejazdy dla osób z niepełnosprawnościami. Średnia frekwencja na trasach wyniosła 75-80 proc. - podaje TPN.

Kończy się kursowanie elektrycznych busów nad Morskie Oko

Teraz busy przejdą planowane przeglądy techniczne, a na trasę wrócą dopiero wiosną, zapewne znów na długi weekend na początku maja. Zimą trasa do Morskiego Oka pokryta jest śniegiem, do tego jest wąska i panuje na niech duży ruch pieszy. Stąd decyzja o wycofaniu busów.

Kiedy elektryczne busy wrócą na trasę?

Jak przekazała Magdalena Zwijacz-Kozica z TPN, dokładny termin zimowej przerwy "elektryków" zależy od pogody.

Przewozy busami elektrycznymi obecnie uzależnione są od warunków panujących na drodze do Morskiego Oka, związanych z bezpieczeństwem przewozów. Jeśli warunki na to pozwolą, będą kontynuowane, przy czym liczba kursów i godziny odjazdów zostaną zmienione ze względu na krótszy dzień i szybciej zapadający zmrok

Na trasie do Morskiego Oka na zimę zostają zaprzęgi

Zimą nad Morskiego Oko nadal będzie można dotrzeć zaprzęgami konnymi. To może być jednak z ostatnich okazji. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce bowiem skrócenia trasy konnej zaledwie do Wodogrzmotów Mickiewicza. Konie pokonywałyby wtedy tylko 3 a nie 7 km trasy. Pozostałą część trzeba będzie pokonać piechotą lub... busem.

Skrócenie trasy dla zaprzęgów konnych będzie jednak możliwe po pozyskaniu środków na zakup kolejnych elektrycznych busów.

