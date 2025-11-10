To mogło wydarzyć się naprawdę. Parkujemy równolegle w zatłoczonym mieście. Stawiamy auto przy krawężniku, a po powrocie stwierdzamy, że inni parkujący stawiając swoje auta w ten sam sposób, praktycznie nie zostawili nam miejsca do wyjazdu. Co wtedy?

Na południu Europy często kierowcy deklarują podejście, że zderzaki służą do zderzania - samochody zostawiane są "na luzie" i dopuszczalne jest, by wyjeżdżając z ciasnego miejsca delikatnie przepchnąć zaparkowany ciasno sąsiedni samochód. Stąd na zderzakach aut we Włoszech czy Francji mnóstwo zadrapań, świadczących o praktycznym wykorzystaniu tych przedmiotów codziennego użytku.

Nie zalecamy jednak stosowania takiego podejścia w Polsce. To wszak niszczenie mienia - porysowany zderzak obniża wartość rezydualną auta, nie każdy też ma życzenie jeździć samochodem z takimi uszkodzeniami. Decydując się na manewr przepychania samochodu zderzakiem własnego auta narażamy się na kłopoty.

Jak wyjechać z zastawionego miejsca postojowego?

Na TikToku rekordy popularności bije film ten z poradą z Włoch:

Jego autor próbuje udowodnić, że najprostszym sposobem na opuszczenie ciasnej koperty jest zaciągnięcie hamulca ręcznego. Najpierw pokazuje, że ani z przodu ani z tyłu nie jest w stanie włożyć dłoni między zderzaki zaparkowanych aut. Potem odpala silnik swojego Audi A1, skręca koła maksymalnie w lewo, zaciąga hamulec postojowy i gwałtownie rusza do przodu.

Nagranie sugeruje, że zablokowanie tylnych kół w połączeniu gwałtownym dodaniem gazu i doprowadzeniem do buksowania kół napędzanych sprawi, że przód auta efektywniej wysunie się z miejsca postojowego i pozwoli na wyjazd z niego bez zarysowania auta stojącego przed nim. I to faktycznie działa, co kiedyś udowodnił kierowca rajdowy Kuba Przygoński, mistrz Polski w driftingu z 2018 r.:

Teoretycznie takie działanie mogłoby być bardziej efektywne. Zablokowane tylne lewe koło sprawiłoby, że przednionapędowy samochód zacznie się poniekąd "obracać w miejscu". Niewątpliwie tu do sukcesu przyczynił się fakt, że auto stało na mokrej nawierzchni i musiało ominąć tylko wąską, plastikową barierę.

Czy wyjazd z miejsca postojowego na ręcznym ma sens?

Trzeba wziąć pod uwagę, że wkręcanie zimnego silnika na obroty i strzelanie ze sprzęgła w celu błyskawicznego rozpędzenia przednich kół i siłowego przezwyciężenia działania hamulca ręcznego na tylnych oraz gwałtowny wyjazd z miejsca postojowego na maksymalnie skręconych kołach to katorga dla układu napędowego i jezdnego. Takiego rozwiązania absolutnie nie można polecić, chyba że auto i tak zaraz ma trafić na złom.

Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w przypadku z filmu z Tiktoka to nie rozwiązałoby problemu, bo auta początkowo były ustawione zbyt ciasno. Dlatego w chwili, gdy auto faktycznie z niego wyjeżdża, odległości dzielące je od pozostałych są znacznie większe.

Jak wyjechać z ciasnego miejsca postojowego?

W takiej sytuacji jednak bezpieczniej jest wykonać odpowiednią ilość drobnych manewrów ruszania do przodu i do tyłu, najlepiej z pomocą drugiej osoby, która będzie precyzyjnie podpowiadać, czy mamy jeszcze miejsce do zbliżenia się do pojazdu stojącego z tyłu lub przodu. Mowa o precyzyjnych manewrach i dojeżdżaniu do innego pojazdu na milimetry - tu na nic się zdadzą czujniki parkowania. Pomóc mogą za to kamery oferujące dobrą jakość obrazu.

Tak czy inaczej, nie warto wierzyć w rozwiązanie z Tiktoka. Wyjeżdżając "pełnym ogniem" z ciasnego miejsca postojowego możemy uszkodzić swoje i cudze auto bardziej niż podczas korzystania z opcji rozpychania się zderzakami.

