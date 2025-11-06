W skrócie Nowa funkcja Live Lane Guidance w Mapach Google wykorzystuje sztuczną inteligencję oraz czujniki w samochodzie, aby precyzyjnie wskazywać kierowcom, którym pasem powinni się poruszać i kiedy go zmienić.

Na początku innowacja pojawi się wyłącznie w modelu Polestar 4, co jest skutkiem ścisłej współpracy Google z tą marką i wymogu zaawansowanej integracji technologicznej.

Aktualizacja funkcji najpierw trafi do użytkowników w USA i Szwecji, a dopiero później zostanie udostępniona w kolejnych krajach i na większej liczbie dróg.

Mapy Google będą widzieć pasy. Sztuczna inteligencja pokaże, kiedy zmienić pas

Nowa funkcja wykorzystywać będzie nie tylko kamery oraz czujniki w samochodzie, ale również połączenie telefonu ze sztuczną inteligencją. Mapy Google będą wspierać kierowcę w wyborze odpowiedniego pasa ruchu. Co to oznacza w praktyce? Na ekranie wyświetlony będzie pas, którym aktualnie się poruszamy, a także odpowiednia informacja, kiedy i na który powinniśmy go zmienić, aby nie przegapić zjazdu. Twórcy podkreślają, że funkcja została zaprojektowana tak, aby uspokoić chaos jazdy wielopasmowej - zwłaszcza w godzinach szczytu lub na rozległych węzłach komunikacyjnych.

Wybór odpowiedniego pasa ruchu będzie banalnie prosty. Google Maps z nową funkcją

Zmotoryzowani twierdzą, że nowość traktuje kierowców nieco tak, jakby mieli problemy z odczytywaniem znaków czy dotychczasowych wskazań nawigacji. Wykorzystanie sztucznej inteligencji ma jednak sprawić, że Mapy Google będą wskazywać dokładny pas ruchu optymalny dla naszej jazdy oraz obranej trasy, uwzględniając przy tym natężenie ruchu.

Nowa funkcja ma zapobiec bardzo niebezpiecznemu zjawisku, gdy kierujący zbyt późno chcą zmienić pas lub mają wątpliwości, który wybrać, a następnie nerwowo manewrują, aby nie przegapić zjazdu. Na ekranie - poza standardowymi wskazaniami - pojawią się również informacje pokazujące pas, którym powinniśmy się poruszać.

Funkcja Live Lane Guidance kontynuuje naszą strategię skoncentrowaną na kierowcy - zmniejsza stres i poprawia bezpieczeństwo, sprawiając, że przegapione zjazdy i nagłe zmiany pasa przestają być powodem do niepokoju

Nowa funkcja w Google Maps nie pojawi się we wszystkich autach. Google stawia na jeden model

To dość zaskakujące posunięcie, ale Google zdecydowało się wprowadzić nową funkcję, która nie będzie kompatybilna ze wszystkimi pojazdami wyposażonymi w Apple CarPlay lub Android Auto, a - obecnie - tylko z jednym modelem. Wszystko za sprawą konieczności wykorzystania czujników oraz kamer w samochodzie, a także integracji smartfona ze sztuczną inteligencją. Na dzień dzisiejszy jedynym pojazdem spełniającym wszystkie te wytyczne jest Polestar 4.

Z jednej strony to odważna decyzja ze strony Google, aby zainwestować pokaźną kwotę w rozwój i przystosowanie funkcji jeszcze nie do globalnego użytku, lecz wyłącznie dla właścicieli jednego modelu samochodu. Z drugiej jednak strony Polestar i Google współpracują od wielu lat i to właśnie pojazdy tej marki od pewnego czasu jako pierwsze wyposażane są w najnowsze technologie i funkcje.

Kiedy nowa funkcja Google Maps pojawi się w samochodach Polestar?

Nowa funkcja trafi do modelu Polestar 4 w Stanach Zjednoczonych i Szwecji "w nadchodzących miesiącach" w ramach aktualizacji oprogramowania przesyłanej bezprzewodowo (over-the-air). Następnie zostanie udostępniona w kolejnych krajach. Andrew Foster z Google Maps podkreśla, że to już kolejny rozdział współpracy rozpoczętej w 2020 r. z Polestarem, a model 4 będzie pierwszym, który zintegruje przełomową funkcję Live Lane Guidance pomagając kierowcom prowadzić z jeszcze większą pewnością siebie.

