W skrócie Od 1 grudnia 2025 roku sieć płatnych dróg w Polsce powiększy się o 645 km, a łączna długość płatnych tras zarządzanych przez GDDKiA osiągnie niemal 5,9 tys. km.

Nowe opłaty dotyczą wyłącznie kierowców pojazdów o masie powyżej 3,5 tony, w tym ciężarówek, autobusów i większych kamperów, natomiast samochody osobowe i motocykle nadal będą zwolnione z opłat.

System e-TOLL pozwala elektronicznie weryfikować wniesienie opłaty, a za jej brak lub podanie błędnych danych grozi mandat do 1,5 tys. zł.

Już 1 grudnia 2025 r. wprowadzone zostaną istotne zmiany dla zmotoryzowanych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Infrastruktury sieć płatnych autostrad, dróg ekspresowych i krajowych zostanie rozszerzona o kolejne 645 km. Tym samym łączna długość tras będących pod nadzorem GDDKiA wzrośnie do prawie 5,9 tys. km. Kierowcy muszą przygotować się zatem do poznania nowych odcinków płatnych dróg, ponieważ za brak uiszczenia opłaty grozi grzywna w wysokości nawet 1,5 tys. zł.

Zmiany dla kierowców od 1 grudnia 2025 r. Oto powód rozszerzenia sieci płatnych dróg w Polsce

Informacja dotycząca rozszerzenia sieci dróg płatnych w Polsce spotkała się z niezadowoleniem ze strony kierowców. Ministerstwo Infrastruktury wytłumaczyło jednak, że zmiany były konieczne, a stawki - mimo że są systematycznie waloryzowane od 2022 r. zgodnie z inflacją - nie wystarczają na finansowanie kolejnych inwestycji drogowych. Nie zabrakło również stale powielanego argumentu, że nad Wisłą opłaty drogowe są znacznie niższe niż w krajach sąsiednich.

Proponowana zmiana wysokości stawek opłaty elektronicznej ma na celu pozyskanie dodatkowych środków na rozwój infrastruktury, ograniczenie zanieczyszczenia środowiska oraz dostosowanie stawek do poziomów obowiązujących w Unii Europejskiej

Ta grupa kierowców zapłaci od 1 grudnia. Spora część ma szczęście i będzie jeździć za darmo

Zmiany obejmą wyłącznie pojazdy o masie powyżej 3,5 tony, czyli samochody ciężarowe, autobusy oraz kampery, do prowadzenia których wymagane jest prawo jazdy kat. C. Z nowymi stawkami oraz odcinkami płatnych dróg muszą liczyć się także kierowcy samochodów osobowych z przyczepą, jeśli ich łączna masa przekracza 3,5 tony.

Dobrą wiadomość mam natomiast dla właścicieli aut osobowych oraz motocykli, ponieważ zmiany i podwyżki nie obejmują tych dwóch typów pojazdów. Przejazd drogami zarządzanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad nadal będzie darmowy.

Jaki mandat grozi za brak opłaty za przejazd płatnymi drogami w Polsce? Pomagać w kontroli będzie e-TOLL

System e-TOLL działa w Polsce od 24 czerwca 2021 r. i zastąpił poprzednika o nazwie viaTOLL. To właśnie on pozwala na elektroniczne naliczanie opłat, a jednocześnie umożliwia wychwycenie tych, którzy nie zapłacili za przejazd. Kontrole sprawować będą inspektorzy GITD wykorzystujący zaawansowane kamery i systemy rozpoznawania tablic rejestracyjnych. W czasie rzeczywistym będą mieli podgląd, czy przejeżdżający pojazd uiścił opłatę.

Mandat przewidziany jest w dwóch sytuacjach - braku uiszczenia opłaty lub podania błędnych danych. Kierowcy muszą liczyć się wówczas z mandatem karnym w wysokości od 250 do 1,5 tys. zł. Co ważne, grzywna może zostać nałożona tylko raz za dane naruszenie w ciągu doby.

Obecnie systemem e-TOLL objętych jest 5225 km dróg w Polsce. Ministerstwo Finansów przekonuje, że w przyszłym roku - w związku z aktualizacją cennika oraz rozszerzeniem sieci płatnych dróg - wpływy z opłat mają wzrosnąć o 2,77 mld zł.

