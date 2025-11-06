Spis treści: Akumulatory starzeją się, ale w granicach normy Jak duża jest utrata pojemności akumulatorów w hybrydach plug-in? Czy jest się czego obawiać przy zakupie używanej hybrydy plug-in?

Jak długo wytrzymuje akumulator w hybrydzie plug-in? To pytanie, które coraz częściej zadają sobie kierowcy rozważający zakup auta z takim napędem. Dla wielu z nich hybryda plug-in to bezpieczny kompromis między światem silników spalinowych a elektromobilnością - auto można ładować z gniazdka, ale w razie potrzeby nadal korzystać z silnika spalinowego i nie martwić się o zasięg na dłuższych trasach. Jak bardzo zużywają się (mówimy o degradacji) akumulatory w hybrydach typu plug-in?

Na to pytanie postanowili odpowiedzieć specjaliści z firmy Aviloo, zajmującej się diagnostyką akumulatorów trakcyjnych. W ramach analizy przebadano ponad 28 tysięcy hybryd plug-in różnych marek - od BMW i Mercedesa po Mitsubishi, Forda i Volvo. Wyniki okazały się zadowalające, choć nie wszyscy producenci mają powody do zadowolenia.

Akumulatory starzeją się, ale w granicach normy

Akumulatory w hybrydach plug-in, jak każde inne "baterie", ulegają zużyciu, ale w większości przypadków w sposób przewidywalny. W porównaniu z samochodami elektrycznymi, PHEV-y mają mniejsze zestawy akumulatorów, które ładują się częściej i przechodzą więcej cykli pracy. Mimo to, nawet przy dużych przebiegach, tempo ich starzenia mieści się w granicach akceptowalnych dla codziennego użytkowania.

Analiza potwierdziła jednak coś jeszcze - intensywne korzystanie z napędu elektrycznego przyspiesza degradację akumulatora. Samochody, które pokonują większą część dystansu na prądzie, po kilku latach mają zauważalnie niższy poziom kondycji baterii (State of Health, SoH) niż te, które częściej korzystają z silnika spalinowego.

Jak duża jest utrata pojemności akumulatorów w hybrydach plug-in?

W większości przebadanych aut akumulatory zachowują od 80 do 90 procent pojemności nawet po 200 tysiącach kilometrów. To oznacza, że typowy użytkownik może spodziewać się żywotności zbliżonej do pełnego cyklu życia samochodu. Dane z testów pokazują jednak spore różnice pomiędzy poszczególnymi markami, a także pomiędzy użytkownikami o różnych stylach jazdy.

Zależność jest prosta - im częściej samochód ładowany i używany w trybie elektrycznym, tym szybciej zużywa się bateria. W hybrydach plug-in o małej pojemności akumulatora, które przechodzą po kilka cykli ładowania tygodniowo, tempo degradacji bywa wyraźniejsze niż w autach elektrycznych.

Z analizy Aviloo wynika, że nie wszystkie marki poradziły sobie równie dobrze. Akumulatory w hybrydach Mercedesa wykazują wyjątkową stabilność nawet przy przebiegach rzędu 200 tysięcy kilometrów. Modele Volkswagena i Volvo również utrzymują dobre wyniki - poziom degradacji pozostaje w granicach normy, niezależnie od intensywności korzystania z napędu elektrycznego.

Gorzej wygląda sytuacja w przypadku BMW i Forda, których akumulatory wykazują większe wahania. W modelach Forda obniżenie pojemności widoczne jest już przy stosunkowo niewielkich przebiegach, niezależnie od sposobu użytkowania. Z kolei w autach Mitsubishi zaobserwowano znaczny spadek kondycji "baterii" w początkowym okresie eksploatacji - dopiero później tempo zużycia stabilizuje się.

Eksperci podkreślają, że wahania mogą wynikać nie tylko z konstrukcji samych akumulatorów, lecz także z różnic w oprogramowaniu, strategii zarządzania energią oraz warunków eksploatacji - zwłaszcza temperatury i częstotliwości ładowania.

Czy jest się czego obawiać przy zakupie używanej hybrydy plug-in?

Wbrew obawom, wyniki badań nie wskazują, by zakup używanego PHEV-a był szczególnie ryzykowny. Akumulatory w większości modeli zachowują wystarczającą pojemność, by auto mogło funkcjonować zgodnie z przeznaczeniem - czyli pozwalać na pokonanie kilkudziesięciu kilometrów w trybie elektrycznym.

Trzeba jednak pamiętać, że po wygaśnięciu gwarancji to właściciel ponosi ryzyko ewentualnej wymiany baterii, a koszt takiej operacji potrafi sięgać kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego przy zakupie używanej hybrydy plug-in warto wykonać test kondycji akumulatora. Takie badanie można przeprowadzić w autoryzowanym serwisie lub za pomocą certyfikowanych urządzeń diagnostycznych.

Zestawienie opracowane przez ekspertów ADAC określa, jakie wartości SoH można uznać za prawidłowe. Dla samochodów z przebiegiem 50 tysięcy kilometrów powinna ona wynosić przynajmniej 92 procent. Przy 100 tysiącach kilometrów - nie mniej niż 88, przy 150 tysiącach - około 84, a po 200 tysiącach - około 80 procent.

Większość badanych aut spełnia te kryteria, co pozwala sądzić, że akumulatory w hybrydach plug-in nie są ich słabym punktem. Problem pojawia się dopiero w pojedynczych przypadkach - zwłaszcza tam, gdzie samochody były ładowane bardzo często, a użytkownicy regularnie z napędu elektrycznego.

