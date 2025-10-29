Spis treści: Baterie w autach elektrycznych tracą mniej pojemności, niż sądzono Najlepsze samochody elektryczne pod względem kondycji baterii Jak dbać o baterię w samochodzie elektrycznym? Elektryki dłużej na drogach

Baterie w autach elektrycznych tracą mniej pojemności, niż sądzono

Szwedzki serwis motoryzacyjny Kvdbil, zajmujący się sprzedażą samochodów używanych, przeanalizował stan techniczny ponad 1,3 tys. samochodów elektrycznych i hybryd plug-in, z czego 723 pojazdy to auta w pełni elektryczne.

Wyniki okazały się jednoznaczne. 8 na 10 badanych aut zachowało ponad 90 proc. pierwotnej pojemności baterii. To dowód, że mit o szybkim zużyciu akumulatorów w elektrykach nie ma pokrycia w faktach.

Eksperci Kvdbil podkreślają, że nowoczesne systemy chłodzenia ogniw i zarządzania temperaturą znacząco spowalniają proces degradacji. Warto zaznaczyć, że badanie obejmowało wszystkie pojazdy trafiające na platformę Kvdbil, dlatego nie podano średniego przebiegu aut.

Pojemność baterii, wyrażana w kilowatogodzinach (kWh), określa ilość energii, jaką akumulator może zmagazynować. Jej spadek oznacza krótszy zasięg na jednym ładowaniu, dlatego utrzymanie ponad 90 proc. pierwotnej pojemności po latach użytkowania to bardzo dobry wynik.

Najlepsze samochody elektryczne pod względem kondycji baterii

W zestawieniu modeli o najlepszym stanie baterii dominują pojazdy marki Kia. Model EV6 zajął pierwsze miejsce, a tuż za nim znalazł się e-Niro. Na trzeciej pozycji uplasowała się Tesla Model Y, która jako najliczniej reprezentowany model w badaniu potwierdziła wysoką trwałość systemów akumulatorowych amerykańskiego producenta.

Pełna pierwsza dziesiątka wygląda następująco:

Kia EV6 Kia e-Niro Tesla Model Y Opel Mokka-e Mazda MX-30 Audi Q4 e-tron Fiat 500e Volvo XC40 Recharge Citroën e-C4 Volkswagen ID.4

W klasyfikacji marek Tesla zajęła czwarte miejsce, tuż za Kią, Audi i Oplem. Eksperci wskazują jednak, że różnice mogą wynikać z wieku i przebiegu poszczególnych aut, dlatego do wyników należy podchodzić z umiarkowaną rezerwą.

Jak dbać o baterię w samochodzie elektrycznym?

Badanie potwierdziło także, że sposób eksploatacji ma kluczowe znaczenie dla trwałości akumulatorów. Producenci zalecają, by w codziennej jeździe ładować pojazd do maksymalnie 80 proc. i ograniczać częste korzystanie z szybkich ładowarek prądu stałego (DC).

Elektryki dłużej na drogach

Jeszcze kilka lat temu wielu kierowców obawiało się, że po 5-8 latach użytkowania akumulator w samochodzie elektrycznym stanie się bezużyteczny. Wyniki badań Kvdbil pokazują jednak, że baterie wytrzymują znacznie dłużej, często dłużej niż sam pojazd.

Choć wymiana akumulatora wciąż wiąże się z dużym kosztem, w Polsce to wydatek rzędu kilkudziesięciu tys. zł, to potrzeba takiej operacji zdarza się znacznie rzadziej, niż przewidywano.

