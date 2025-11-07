Ile Elon Musk ma pieniędzy?

Na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Tesli zorganizowanym w Austin w Teksasie przyjęto pakiet wynagrodzeń dla szefa marki, Elona Muska, w wysokości 878 mld dolarów. Decyzja zyskała akceptację przeszło 75 proc. akcjonariuszy firmy. Po przyjęciu decyzji Musk podziękował wszystkim, którzy poparli decyzję. "Bardzo to doceniam" - powiedział.

Elon Musk faktycznie ma powody do zadowolenia, bo obecnie, zgodnie z listą najbogatszych Forbesa, wartość jego majątku to około 500 mld dolarów. Amerykański kontrowersyjny biznesmen jest więc dziś najbogatszym człowiekiem na świecie, a jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to do 2033 roku może zostać pierwszym na świecie dolarowym bilionerem.

Co musi zrobić Elon Musk, by zarobić 878 mld dolarów?

By otrzymać takie wynagrodzenie, Musk za sterami Tesli będzie musiał zrealizować 12 ambitnych celów. Na liście znajduje się sprzedaż 20 mln samochodów Tesli, wprowadzenie miliona robotaksówek i osiągnięcie wartości rynkowej marki na poziomie przynajmniej 2 bln dolarów. Co więcej, by wypłacono całość 878 mld dolarów wartość Tesli powinna przekroczyć 8,5 bln dolarów.

Wcześniej Musk sugerował, że może zająć niższe stanowisko lub nawet odejść z Tesli, jeżeli jego udziały nie zostaną odpowiednio zwiększone. Przed głosowaniem przewodnicząca zarządu Tesli, Robin Denholm, argumentowała, że utrzymanie Muska jest kluczowe dla przyszłości Tesli i podkreśliła, że mogą one spaść, w przypadku gdy jej współzałożyciel odejdzie.

Warto zaznaczyć, że jest to już kolejne gigantyczne wynagrodzenie przyznane Muskowi. Wcześniejszy pakiet, wyceniony dziś na ok. 56 mld dolarów, został unieważniony w 2024 roku przez sąd w Delaware. Sądowy spór w tej sprawie trwa do dziś.

Jakie są plany Tesli na przyszłość?

Sam Musk, znany ze swoich nie do końca mających pokrycie w rzeczywistości obietnic, entuzjastycznie zapowiadał przyszłość marki. Stwierdził, że "to nie tylko nowy rozdział w historii Tesli, ale zupełnie nowa książka". Zapowiedział, że w tej kwestii sporo będzie zależeć od rozwoju Optimusa, czyli humanoidalnego robota. Dodał ponadto, że w przyszłości Tesla może wyprodukować miliardy robotów i wyeliminować ubóstwo.

Krytyka wynagrodzenia dla Elona Muska

Zdania na temat tak wysokiej kwoty dla Muska wśród ekonomistów są podzielone. Zdaniem przedstawiciela firmy inwestycyjnej Laffer Tengler Investments przywództwo Muska będzie opłacalne, jeżeli Tesla zrealizuje swoje cele.

Z kolei np. California Public Employees' Retirement System ostrzega, że grozi to koncentracją zbyt dużej władzy w rękach jednej osoby. Również grupa aktywistów z Tesla Takedown skrytykowała nowe wynagrodzenie Tesli, podkreślając spadek sprzedaży samochodów w ostatnim czasie. Z kolei analityk Wedbush, Dan Ives, stwierdził, że miażdżące poparcie Muska przez akcjonariuszy umacnia jego pozycję.

