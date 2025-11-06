W skrócie Sprzedaż Tesli w Europie dramatycznie spada, a największe straty producent notuje w krajach skandynawskich.

Chińskie marki samochodów elektrycznych dynamicznie zwiększają swój udział w rynku, wyprzedzając Teslę w wielu krajach.

Brak nowych modeli oraz kontrowersje wokół Elona Muska dodatkowo pogarszają pozycję amerykańskiej firmy.

Sprzedaż Tesli w Europie spada o kilkadziesiąt proc.

Jak donosi Reuters, Tesla odnotowała w październiku duży spadek liczby rejestracji nowych samochodów w większości krajów europejskich. W porównaniu do października 2024 roku w Szwecji sprzedaż spadła o 89 proc., w Danii o 86 proc., w Norwegii o 50 proc., a w Holandii o 48 proc. W Hiszpanii, gdzie wciąż rośnie popyt na samochody elektryczne i hybrydowe plug-in (wzrost o 119 proc. rok do roku), Tesla zanotowała spadek o 31 proc.

Jedynym rynkiem, na którym amerykański producent zyskał, była Francja, tam sprzedaż Tesli wzrosła o 2,4 proc. i był to drugi miesiąc z rzędu ze wzrostem.

W ujęciu rocznym sytuacja wygląda równie niepokojąco. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2025 r. sprzedaż Tesli w Europie spadła o 28,5 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r. W całej Unii Europejskiej rejestracje pojazdów marki zmniejszyły się niemal o 39 proc., podczas gdy inni producenci zanotowali spadki rzędu 15-18 proc.

Chińskie marki wyprzedzają Teslę

Jednym z głównych powodów spadku sprzedaży Tesli jest rosnąca konkurencja ze strony chińskich producentów. Przykładowo, w Danii amerykański producent został wyprzedzony przez kilka marek z Państwa Środka, w tym BYD, Xpeng i Zeekr.

W Danii amerykański producent został wyprzedzony przez kilka marek z Państwa Środka, w tym BYD, Xpeng i Zeekr należący do koncernu Geely. materiały prasowe

Jeszcze bardziej tę tendencję widać w Hiszpanii. Tesla sprzedała tam w październiku zaledwie 393 samochody. Dla porównania: MG (należące do chińskiego koncernu SAIC) sprzedało 3725 pojazdów, BYD 2806, a marki Omoda i Jaecoo z grupy Chery odpowiednio 1433 i 974 auta.

W Szwecji Tesla znalazła się nawet za Porsche, które sprzedało 172 samochody elektryczne wobec zaledwie 133 egzemplarzy Tesli. W kraju, gdzie prawie 90 proc. nowych aut stanowią auta bateryjne, taki wynik jest katastrofą.

Starzejąca się gama modeli i efekt Muska

Eksperci branżowi wskazują, że jednym z głównych problemów Tesli w Europie jest brak nowych modeli. Gama producenta od kilku lat nie uległa większym zmianom, podczas gdy konkurencja, zarówno europejska, jak i azjatycka regularnie wprowadza świeże konstrukcje.

Nie bez znaczenia pozostaje również czynnik wizerunkowy. Część europejskich konsumentów negatywnie ocenia działalność Elona Muska, który publicznie poparł Donalda Trumpa oraz europejskie partie skrajnej prawicy. Analitycy wskazują, że tzw. "efekt Muska" może wpływać na decyzje zakupowe, szczególnie w krajach Europy Zachodniej.

