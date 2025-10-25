Chińczycy w Europie coraz mocniejsi. Kto sprzedaje najwięcej nowych aut?
Na polskich drogach coraz częściej spotykamy samochody nowych marek chińskich. Nasz kraj nie jest jednak pod tym względem wyjątkowy. Chińskie samochody sprzedają się w całej Europie na tyle dobrze, że dzięki nim we wrześniu rynek nowych samochodów wzrósł o 11 proc.
Spis treści:
- Rośnie sprzedaż samochodów z napędem plug-in
- BYD już wyprzedziło Fiata. MG - Nissana i Citroena
- Duże wzrosty Cupry i Citroena
Dane sprzedażowe udostępniła firma analityczna DataForce. Wynika z nich, że we wrześniu chińskie firmy, na czele z MG i BYD, nadal umacniają swoją pozycję w Europie. W wrześniu tego roku Chińczycy sprzedali o 149 proc. samochodów więcej niż we wrześniu 2024 roku, dzięki czemu ich udział w rynku wzrósł do rekordowego poziomu - 7,4 proc.
Jak na tym tle wypadają inni producenci? Sprzedaż marek europejskich wzrosła o 9,7 proc., japońskich pozostała na podobnym poziomie, a południowokoreańskich - wzrosła o 2 proc.
Rośnie sprzedaż samochodów z napędem plug-in
Z danych DataForce (obejmują kraje UE, a także Wielką Brytanię, Norwegię, Islandię i Szwajcarię) wynika również, że wciąż rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych, ale prawdziwym przebojem są hybrydy plug-in (PHEV), których sprzedaż wzrosła w stosunku do września 2024 roku o 63 proc. W tym samym czasie popyt na auta bateryjne wzrósł o 22 proc., a na pełne hybrydy bez możliwości ładowania - o 16 proc.
Cła nałożone przez Unię Europejską na produkowane w Chinach samochody elektryczne zahamowały ich napływ. Jednak Chińczycy błyskawicznie przestawili się na sprzedawanie samochodów z napędem PHEV. Obecnie cztery dziesięciu najchętniej kupowanych modeli PHEV w Europie to pojazdy chińskie.
BYD już wyprzedziło Fiata. MG - Nissana i Citroena
Największe wzrosty wśród chińskich marek - aż o 444 proc. zanotował BYD. Owszem, baza tej marki była niska, ale jednak w wrześniu BYD sprzedał 24 336 samochody, co pozwoliło mu wskoczyć na 20. miejsce zestawienia najchętniej kupowanych marek w Europie, tuż przed... Fiata.
Jednak najchętniej wybieraną chińską marką pozostaje MG, które zanotowało wzrost sprzedaży o 77 proc. 33 536 sprzedanych aut pozwoliło zająć marce 15. miejsce na liście najchętniej wybieranych.
MG zdystansowało tak uznane w Europie marki jak Volvo, Nissan, Citroen czy nawet notująca ostatnio dobre wyniki Cupra.
Imponujący wzrost zanotował również należący w połowie do Stellantisa Leapmotor. Chińska marka, która rok temu w Europie dopiero raczkowała (sprzedała 42 auta), we wrześniu tego roku zanotowała już 3388 sprzedanych aut. Chery, którego rok temu w ogóle nie było obecne na Starym Kontynencie sprzedało 1690 aut, a wynik ten jest podparty sprzedażą marek Jaecoo (9461 szt.) i Omoda (7302), które należą do Chery.
Duże wzrosty Cupry i Citroena
Z europejskich marek dobre wyniki zanotowała wspomniana już Cupra (+45 proc., 25196 szt.) i Citroen, który zwiększył dostawy małych i tani modeli, czyli C3 i C3 Aircross (+27 proc.). Niespodziewany wzrost o ponad 73 proc. zanotowała również Alfa Romeo. Włosi nie mają jednak powodów do radości, bo za ten wzrost odpowiada wyłącznie jeden model - Alfa Romeo Junior (wzrost z 518 do 3351 aut).
Słabe wyniki notuje za to Land Rover (-25 proc.) czy Suzuki (-10 proc.). Zaskakująco źle wygląda również sprzedaż Tesli (-29 proc.).
Największym wygranym września wśród koncernów okazało się Renault (113 594 sprzedanych aut; +15 proc.), przed Stellantisem (+13 proc.) i Geely. Odrobinę mniej niż rynek urosła grupa Volkswagena (+9,7 proc.).