Spis treści: Rośnie sprzedaż samochodów z napędem plug-in BYD już wyprzedziło Fiata. MG - Nissana i Citroena Duże wzrosty Cupry i Citroena

Dane sprzedażowe udostępniła firma analityczna DataForce. Wynika z nich, że we wrześniu chińskie firmy, na czele z MG i BYD, nadal umacniają swoją pozycję w Europie. W wrześniu tego roku Chińczycy sprzedali o 149 proc. samochodów więcej niż we wrześniu 2024 roku, dzięki czemu ich udział w rynku wzrósł do rekordowego poziomu - 7,4 proc.

Jak na tym tle wypadają inni producenci? Sprzedaż marek europejskich wzrosła o 9,7 proc., japońskich pozostała na podobnym poziomie, a południowokoreańskich - wzrosła o 2 proc.

Rośnie sprzedaż samochodów z napędem plug-in

Z danych DataForce (obejmują kraje UE, a także Wielką Brytanię, Norwegię, Islandię i Szwajcarię) wynika również, że wciąż rośnie sprzedaż samochodów elektrycznych, ale prawdziwym przebojem są hybrydy plug-in (PHEV), których sprzedaż wzrosła w stosunku do września 2024 roku o 63 proc. W tym samym czasie popyt na auta bateryjne wzrósł o 22 proc., a na pełne hybrydy bez możliwości ładowania - o 16 proc.

Cła nałożone przez Unię Europejską na produkowane w Chinach samochody elektryczne zahamowały ich napływ. Jednak Chińczycy błyskawicznie przestawili się na sprzedawanie samochodów z napędem PHEV. Obecnie cztery dziesięciu najchętniej kupowanych modeli PHEV w Europie to pojazdy chińskie.

BYD już wyprzedziło Fiata. MG - Nissana i Citroena

Największe wzrosty wśród chińskich marek - aż o 444 proc. zanotował BYD. Owszem, baza tej marki była niska, ale jednak w wrześniu BYD sprzedał 24 336 samochody, co pozwoliło mu wskoczyć na 20. miejsce zestawienia najchętniej kupowanych marek w Europie, tuż przed... Fiata.

Jednak najchętniej wybieraną chińską marką pozostaje MG, które zanotowało wzrost sprzedaży o 77 proc. 33 536 sprzedanych aut pozwoliło zająć marce 15. miejsce na liście najchętniej wybieranych.

MG zdystansowało tak uznane w Europie marki jak Volvo, Nissan, Citroen czy nawet notująca ostatnio dobre wyniki Cupra.

Imponujący wzrost zanotował również należący w połowie do Stellantisa Leapmotor. Chińska marka, która rok temu w Europie dopiero raczkowała (sprzedała 42 auta), we wrześniu tego roku zanotowała już 3388 sprzedanych aut. Chery, którego rok temu w ogóle nie było obecne na Starym Kontynencie sprzedało 1690 aut, a wynik ten jest podparty sprzedażą marek Jaecoo (9461 szt.) i Omoda (7302), które należą do Chery.

Duże wzrosty Cupry i Citroena

Z europejskich marek dobre wyniki zanotowała wspomniana już Cupra (+45 proc., 25196 szt.) i Citroen, który zwiększył dostawy małych i tani modeli, czyli C3 i C3 Aircross (+27 proc.). Niespodziewany wzrost o ponad 73 proc. zanotowała również Alfa Romeo. Włosi nie mają jednak powodów do radości, bo za ten wzrost odpowiada wyłącznie jeden model - Alfa Romeo Junior (wzrost z 518 do 3351 aut).

Słabe wyniki notuje za to Land Rover (-25 proc.) czy Suzuki (-10 proc.). Zaskakująco źle wygląda również sprzedaż Tesli (-29 proc.).

Największym wygranym września wśród koncernów okazało się Renault (113 594 sprzedanych aut; +15 proc.), przed Stellantisem (+13 proc.) i Geely. Odrobinę mniej niż rynek urosła grupa Volkswagena (+9,7 proc.).

