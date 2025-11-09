Zaświeciła się ta kontrolka? Najgorsze, co możesz zrobić, to się zatrzymać

W nowoczesnych samochodach możemy spotkać wiele jeszcze niedawno nieznanych kontrolek przekazujących informacje na temat ewentualnych problemów z działaniem podzespołów pojazdu. Jedna z nich, której pojawienie się nakazuj zachowanie dla wielu kierowców zupełnie nieintuicyjne, jest związana z filtrem DPF.

Czym jest filtr cząstek stałych DPF?

Silniki spalinowe podczas pracy emitują cząstki stałe. Są to niespalone drobiny składające się z węglowodorów o średnicy kilku mikrometrów. System DPF (diesel) lub GPF (silnik benzynowy) wyłapuje je za pomocą specjalnego wkładu ceramicznego, na którym osadzają się niewielkie cząsteczki.

Problem z filtrami DPF pojawia się najczęściej, gdy samochód przemieszcza się głównie na krótkich dystansach lub w warunkach miejskich. Wtedy często filtr potrafi się zapchać. Urządzenie potrafi oczyszczać się samoczynnie, ale potrzebuje do tego odpowiednich warunków.

Co zrobić, gdy zaświeci się ikonka DPF?

Co do zasady konieczność zatrzymania pojazdu sygnalizują kontrolki w kolorze czerwonym, ale również żółte oznaczają zwykle powód do niepokoju. Niejeden kierowca może się w takiej sytuacji zatrzymać, zastanawiając, czy powinien kontynuować podróż. Takie działanie w przypadku kontrolki DPF jest wysoce niezalecane.

To dlatego, że pojawienie się omawianej kontrolki oznacza rozpoczęcie wypalania filtra cząstek stałych. Jest to standardowy proces we wszystkich współczesnych silnikach Diesla. Procedura wywołuje automatyczne wypalanie sadzy, która zbiera się w filtrze. Żeby proces przebiegł szybko, sprawnie i skutecznie, potrzebne są odpowiednie warunki jazdy. Nie powinniśmy w tym czasie się zatrzymywać, ale starać się podróżować z większą prędkością i wyższymi obrotami silnika.

Dlatego zamiast zatrzymywać się na poboczu, lepiej od razu poszukać odpowiedniej drogi, pozwalającej na szybkie wypalenie filtra DPF. Kontrolka powinna zniknąć po kilku chwilach. To znak, że proces zakończył się sukcesem. Jeśli komunikat na desce rozdzielczej świeci się bez przerwy, proces wypalania mógł się nie udać i samochód może próbować go ponowić. Jeśli jednak kontrolka nie znika, istnieje ryzyko, że filtr się zapchał, a silnik może przejść w tryb awaryjny. W takim wypadku pozostaje tylko wizyta w warsztacie.

Warto mieć na uwadze, że nie wszystkie samochody wyposażone w filtr cząstek stałych, są wyposażone w kontrolkę sygnalizującą proces wypalania. W niektórych samochodach procedura odbywa się poza wiedzą kierowcy. Wprawny użytkownik zauważy jedynie wzrost chwilowego spalania lub zmianę dźwięku silnika i obrotów.

