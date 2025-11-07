Zimno w aucie, a ogrzewanie nie działa. Co się zepsuło?

Wojciech Sontowski

Ogrzewanie nie działa, a w kabinie panuje przejmujący chłód. Dlaczego auto grzeje słabo? Przyczyną może być uszkodzony termostat, awaria dmuchawy albo nagrzewnicy. Jak to szybko naprawić? Niezbędna może być wizyta u mechanika.

Najczęstszą przyczyną może być awaria nagrzewnicy
Najczęstszą przyczyną może być awaria nagrzewnicy

W skrócie

  • Typowe przyczyny niedziałającego ogrzewania to zaniedbany płyn chłodniczy, awaria termostatu lub uszkodzona dmuchawa.
  • Problemy z nagrzewnicą objawiają się głównie brakiem ciepłego powietrza, parowaniem szyb i nieprzyjemnym zapachem z nawiewów.
  • Najlepszym rozwiązaniem problemów z ogrzewaniem jest wizyta u mechanika, choć osoby z doświadczeniem mogą spróbować naprawy we własnym zakresie.
Dlaczego ogrzewanie w aucie nie działa?

Pamiętaj - niedziałające ogrzewanie w samochodzie zawsze oznacza usterkę, którą trzeba naprawić. Najczęstszą jej przyczyną może być stan płynu chłodniczego. Trzeba go wymieniać co dwa lata, po tym czasie przestają działać dodatki antykorozyjne, a to wpływa na efektywność pracy nagrzewnicy i, w konsekwencji, gorsze ogrzewanie w aucie.

    Jeśli ogrzewanie działa słabo lub usterka występuje tylko przez chwilę po włączeniu silnika, to winowajcą może być termostat. Jeśli zatnie się on w pozycji otwartej, to silnik będzie miał problem z osiągnięciem właściwej temperatury roboczej, w konsekwencji zimno będzie też w kabinie.

    Inną przyczyną może być awaria dmuchawy, a konkretnie zatarty lub spalony silnik elektryczny, który ją napędza. Czasem przepala się bezpiecznik. W tym przypadku nie ma, czego się bać - schematy z oznaczeniami bezpieczników znajdziemy w książce obsługi pojazdu lub w internecie.

    Uszkodzoną dmuchawę trzeba jak najszybciej naprawić, w przeciwnym razie szyby będą parować, uniemożliwiając jazdę.

    Po czym rozpoznać, że nagrzewnica jest uszkodzona?

    Czasem problem z ogrzewaniem jest wywołany przez awarię nagrzewnicy. Urządzenie to podgrzewa powietrze wykorzystując rozgrzany wcześniej przez silnik płyn chłodniczy.

    Usterka nagrzewnicy dotyka częściej starsze samochody, w których nagrzewnica może przeciekać ponieważ parcieją znajdujące się w jej wnętrzu przewody. Sygnałem takiej usterki są wycieki z układu chłodzenia, problemy z parowaniem szyb i nieprzyjemny zapach wydobywający się z nawiewów.

    Ogrzewanie w aucie nie działa. Czy trzeba jechać do mechanika?

    Najlepszym sposobem diagnozy problemu jest oczywiście udanie się z naszym samochodem do mechanika. Trzeba bowiem pamiętać, że chodzi nie tylko o nasz komfort, ale i bezpieczeństwo - dzięki ogrzewaniu odparowujemy i odmrażamy szyby.

    W chłodne, jesienne i zimowe dni przydaje się to codziennie. Jeśli uważamy natomiast, że mamy wiedzę na temat napraw i nie chcemy wydawać pieniędzy, możemy spróbować podziałać na własną rękę. Niech to będzie jednak opcja zapasowa, drugorzędna.

