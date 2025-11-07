W skrócie CANARD uruchomiło w listopadzie dwa nowe fotoradary oraz jeden odcinkowy pomiar prędkości w trzech różnych lokalizacjach.

Nowe urządzenia wzbudziły kontrowersje wśród kierowców, którzy skarżą się na surowość kar oraz skupienie na drobnych wykroczeniach.

Odcinkowy pomiar prędkości oblicza średnią prędkość pojazdu na danym odcinku, a taryfikator przewiduje wysokie mandaty i punkty karne za przekroczenie limitu.

5 listopada o 12:00 Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym CANARD uruchomiło fotoradar w miejscowości Grobniki na Opolszczyźnie (pow. głubczycki) na drodze krajowej nr 38 Pietrowice-Reńska Wieś. Dozwolona prędkość maksymalna w tym miejscu wynosi 40 km/h.

7 listopada Canard uruchomił kolejny fotoradar oraz system odcinkowego pomiaru prędkości. Od 12:00 kierowcy muszą uważać w Potoku w woj. podkarpackim (pow. krośnieński), gdzie w tryb rejestrowania wykroczeń przestawiono fotoradar postawiony przy drodze krajowej nr 28 Zator-Medyka. Ograniczenie prędkości wynosi 50 km/h.

Również o 12:00 7 listopada uruchomiono system odcinkowego pomiaru prędkości w Łodzi na ul. Chocianowskiej. Tam dozwolona prędkość także wynosi 50 km/h.

Kierowcy krytykują nowe fotoradary

Zmiany spotkały się z negatywnym odzewem ze strony kierowców. Na oficjalnym profilu facebookowym Centrum komentujący podkreślają absurd karania kierujących, którzy nieznacznie przekraczają prędkość oraz niedołężność policji w ściganiu, ich zdaniem, naprawdę groźnych przestępców.

Oliwy do ognia swoją drogą dolało samo CANaRD, okraszając informację o fotoradarze w Grobnikach zdjęciem, na którym tenże łapie Audi jadące...55 km/h.

Jak działają odcinkowe pomiary prędkości?

Systemy odcinkowego pomiaru prędkości nie działają punktowo, jak fotoradar, ale obliczają średnią prędkość na pewnym odcinku drogi.

Pierwsza kamera zauważa wjeżdżający samochód, a druga - jego wyjazd z monitorowanego odcinka. Jednocześnie jest odnotowywana godzina wjazdu i wyjazdu. Znając czas przejazdu oraz długość monitorowanego odcinka, system wylicza średnią prędkość jazdy. Wiąże się z tym oczywiście pewna niedoskonałość, bo jeśli ktoś przez połowę odcinka będzie przekraczał prędkość, to wystarczy, że w drugiej połowie zwolni i matematyka stanie po jego stronie.

Ile wynoszą mandaty za prędkość?

W przypadku, gdy średnia prędkość przekracza tę dopuszczalną, zostanie wszczęta identyczna procedura, jak przy złapaniu przez fotoradar. W tym momencie musimy zerknąć na taryfikator, a ten wynosi:

do 10 km/h - 50 zł, 1 pkt karny

od 11 km/h do 15 km/h - 100 zł, 2 pkt karne

od 16 km/h do 20 km/h - 200 zł, 3 pkt karne

od 21 km/h do 25 km/h - 300 zł, 5 pkt karnych

od 26 km/h do 30 km/h - 400 zł, 7 pkt karnych

od 31 do 40 km/h - 800 zł (recydywa 1600 zł), 9 pkt karnych

od 41 do 50 km/h - 1000 zł (recydywa 2000 zł), 11 pkt karnych

od 51 do 60 km/h - 1500 zł (recydywa 3000 zł), 13 pkt karnych

od 61 do 70 km/h - 2000 zł (recydywa 4000 zł), 14 pkt karnych

powyżej 70 km/h - 2500 zł (recydywa 5000 zł), 15 pkt karnych

