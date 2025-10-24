Spis treści: Jak ładować samochód elektryczny? Ładowanie auta elektrycznego od 20 do 80 proc. Jak dbać o akumulator samochodu elektrycznego?

Każdy cykl ładowania i rozładowania powoduje nieznaczne starzenie się ogniw. Wysokie napięcia przy pełnym naładowaniu oraz bardzo niskie przy głębokim rozładowaniu przyspieszają ten proces. Dodatkowo, przechowywanie samochodu z całkowicie naładowaną baterią - na przykład po dłuższym ładowaniu przed wyjazdem, który ostatecznie się nie odbył - również przyczynia się do spadku pojemności.

Zjawisko to określa się mianem starzenia kalendarzowego. Bateria traci część swojej pojemności nie tylko przez eksploatację, ale i przez sam upływ czasu. Im częściej utrzymuje się ją w wysokim stanie naładowania, tym szybciej ten proces postępuje.

Jak ładować samochód elektryczny?

Zasada 20/80 dotyczy poziomu naładowania akumulatora trakcyjnego. Oznacza, że najlepiej utrzymywać jego stan pomiędzy 20 a 80 procent pojemności. Nie należy dopuszczać do głębokiego rozładowania poniżej 20 proc., a ładowanie do pełna powinno być zarezerwowane jedynie na dłuższe trasy. Takie podejście minimalizuje zużycie ogniw i ogranicza zjawiska chemiczne, które skracają ich żywotność.

W praktyce oznacza to, że na co dzień warto ustawić w systemie auta limit ładowania do 80%, jeśli pojazd oferuje taką funkcję. Przy codziennych dystansach rzędu kilkudziesięciu kilometrów taki poziom jest w zupełności wystarczający.

Ładowanie auta elektrycznego od 20 do 80 proc.

Po pierwsze, regularne ładowanie w granicach 20-80 proc. spowalnia degradację chemiczną ogniw, dzięki czemu bateria dłużej zachowuje pierwotną pojemność i samochód utrzymuje większy zasięg.

Po drugie, ładowanie w tym zakresie jest bardziej efektywne - ostatnie 20 proc. pojemności "napełnia się" znacznie wolniej. Po trzecie, utrzymywanie akumulatora w umiarkowanym stanie naładowania zmniejsza ryzyko przegrzania, szczególnie w cieplejsze dni lub podczas szybkiego ładowania.

W dłuższej perspektywie to także korzyść finansowa. Wartość używanego auta elektrycznego w dużym stopniu zależy od tzw. State of Health (SoH), czyli procentowej sprawności akumulatora. Kupujący coraz częściej proszą o raport stanu baterii - pojazdy, których właściciele przestrzegali zasad właściwego ładowania, osiągają na rynku wtórnym wyższe ceny.

Jak dbać o akumulator samochodu elektrycznego?

Oprócz samego pilnowania poziomu naładowania, liczy się też sposób użytkowania. Najbezpieczniejsze jest ładowanie prądem zmiennym (AC), czyli z domowego wallboxa lub publicznej stacji o mniejszej mocy. Szybkie ładowanie prądem stałym (DC) warto zostawić na sytuacje awaryjne lub długie podróże - częste korzystanie z niego przyspiesza zużycie ogniw.

Równie istotna jest temperatura. Latem dobrze jest parkować w cieniu, zimą - w garażu. Zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura podczas ładowania wpływa negatywnie na procesy chemiczne w baterii. Nie należy też ładować od razu po intensywnej jeździe - lepiej poczekać, aż akumulator ostygnie.

Kierowcy powinni pamiętać, że styl jazdy również ma znaczenie. Nagłe przyspieszanie i częste hamowanie zużywa energię mniej efektywnie, podnosząc temperaturę ogniw. Płynna jazda, wykorzystywanie rekuperacji i unikanie długotrwałej jazdy z maksymalną mocą pozwalają zachować baterię w dobrej kondycji.

