Spis treści: Czy zbieżność kół jest ważna? Czy trzeba ustawiać zbieżność? Gdzie sprawdzić zbieżność kół i ile to kosztuje? Czy można ustawić zbieżność kół w naszym garażu? Jak ustawia się zbieżność kół?

Zbieżność kół to ogólnie rzecz biorąc kąt między kołami a osią pojazdu. Zbieżność może być pozytywna i negatywna, rzadko koła są ustawione idealnie równoległe względem osi . Zbieżność pozytywna to skierowanie kół ku sobie, a zbieżność negatywna - na zewnątrz. Ta druga jest częstym zabiegiem tuningowym.

Czy zbieżność kół jest ważna?

To, jakie mamy ustawienie kół w samochodzie z reguły zależy od tego, czy mamy napęd na przednią oś, na tylną, czy na obie. W przypadku aut przednionapędowych i 4x4 stosuje się delikatną zbieżność pozytywną, a przy autach tylnonapędowych raczej kieruje się opony na zewnątrz. Czemu? Wynika to z fizyki. W przypadku napędu na przód koła przednie "ciągną" resztę, więc naturalnie są delikatnie wypychane na zewnątrz. Samochody tylnonapędowe "pchają" z kolei pojazd; koła kierują się więc ku sobie. Oba zjawiska zwyczajnie się koryguje, w efekcie podczas jazdy koła naturalnie ustawiają się równo do kierunku jazdy.

Źle ustawiona zbieżność wpływa na stabilność samochodu i tor jazdy. Samochód może ściągać z toru jazdy, z czasem spowoduje to nierównomierne zużycie opon.

Czy trzeba ustawiać zbieżność?

Jeśli jeździmy samochodem spokojnie, nie wjeżdżamy w dziury i nie doświadczamy kolizji drogowych, to raz ustawionej zbieżności raczej nie trzeba korygować, jedynie zaleca się kontrolę co 2 lata lub 30 tys. km.

Należy jednak sprawdzić geometrię kół po wypadku drogowym (kolizji), poważniejszej naprawie zawieszenia lub wymianie drążków kierowniczych.

Gdzie sprawdzić zbieżność kół i ile to kosztuje?

Najlepiej korzystać z usług warsztatów specjalistycznych. Narzędzia potrzebne do sprawdzenia i skorygowania zbieżności są drogie, jednak sama usługa już nie powinna wydrenować naszego portfela.

Koszt sprawdzenia i ewentualnego ustawienia kół wynosi od ok. 130 do 200 zł. Cennik w tym przypadku zależy od województwa czy wielkości miasta. W skrajnych przypadkach wykonamy tę usługę za 100 lub nawet 250 zł, są to jednak wyjątki.

Sama diagnostyka bez korekt powinna się zamknąć na kwocie 100 zł.

Czy można ustawić zbieżność kół w naszym garażu?

Można, ale to, czy się powinno, jest drugą kwestią. Warsztaty do sprawdzenia i ustawienia zbieżności używają laserów i komputerów. Oczywiście można je zastąpić np. sznurkiem, ale dokładność będzie nieporównywalnie gorsza.

Jak ustawia się zbieżność kół?

Do regulacji zbieżności kół używa się śrub na końcówkach drążków kierowniczych. Najpierw należy skręcić kierownicę na godzinę 12. Później do kół doczepia się głowice pomiarowe, dzięki którym można ustalić ustawienie felg. Specjalista przekręca śruby tak długo, aż zobaczy na komputerze wartości podświetlone na zielono, czyli zalecane przez producenta. Wtedy dociska się śruby kontrujące zapobiegające rozregulowaniu zawieszenia. Czasem nie da się tego zrobić; wówczas trzeba powtórzyć pomiar bądź wymienić elementy zawieszenia auta.

Dlatego zalecamy spokojną jazdę, unikanie dziur, wybojów i kolizji. Wtedy, przypomnijmy, wizyta w warsztacie jest tańsza i wymagana co 2 lata lub co 30 tys. km.

