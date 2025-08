Co to jest Roadpol?

Roadpol to międzynarodowy sojusz skupiający drogówkę z 31 krajów. Powołano go w 2019 roku, aby poprzez skoordynowane działania wpływać na bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie całej Europy. W ramach organizacji współprace prowadzą służby z większości europejskich krajów, w tym również z Polski. Roadpol prowadzi cykliczne akcje policyjne, których celem jest m.in. ograniczenie ofiar wypadków, wyłapywanie agresywnych kierowców, czy walka z jazdą pod wpływem alkoholu.

Działania w ramach sojuszu Roadpol potrwają od 4 do 10 sierpnia 2025 roku. Należy się w tym czasie spodziewać zwiększonej obecności kontroli drogowych na europejskich trasach. Jak się jednak okazuje, nikt nie wymusza na policjantach kurczowego trzymania się tego terminu. Kraje mają dowolność w planowaniu swoich akcji, na co zwrócił uwagę kom. Antoni Rzeczkowski z BRD KGP.

Na drogach Europy będą prowadzone te działania w tym tygodniu, ale to nie jest tak, że będą w każdym kraju prowadzone w tym samym terminie

W praktyce oznacza to, że każdy kraj może zaplanować akcję po swojemu, choć data działań powinna mieścić się w rekomendowanym zakresie dat. Polska wymyka się temu ustaleniu. Jak dowiedzieliśmy się w dalszej rozmowie z kom. Antonim Rzeczkowskim, działania polskiej drogówki związane z akcją Roadpol, odbędą się tuż przed długim weekendem.

Planowana data działań na polskich drogach jest nieprzypadkowa i ma związek z tak zwanym długim weekendem. Piątek, 15 sierpnia, to dzień wolny od pracy. Policja spodziewa się, że już 14 sierpnia ruch na polskich drogach wzrośnie, co będzie wymagało zwiększenia liczby prowadzonych kontroli drogowych w naszym kraju.

Policja skupi się na działaniach zwiększających bezpieczeństwo m.in. poprzez pomiar prędkości. Kierowcy niestosujący się do przepisów, muszą być przygotowani na wysokie mandaty. W niektórych przypadkach mogą one sięgnąć 5 tys. zł i 15 punktów karnych.

Przekroczenie prędkości to wykroczenie, które w rażących przypadkach objęte jest tzw. zasadą recydywy. Oznacza to, że kierowcy dwa razy złapani na zbyt szybkiej jeździe w ciągu 2 lat od ostatniego mandatu, muszą liczyć się z dwukrotnie wyższą karą. Obecny taryfikator kar za niestosowanie się do ograniczeń prędkości wynosi: