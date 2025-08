Citroen rozbudowuje gamę modelu e-C3 Aircross o wersję z akumulatorem o pojemności 54 kWh. Samochód oferuje zasięg do 400 km według cyklu mieszanym WLTP. To istotna zmiana wobec bazowej wersji, która z baterią o 10 kWh mniejszą - mogła nie spełniać oczekiwań użytkowników jeżdżących poza miastem.

Nowy wariant elektrycznego Aircrossa dysponuje silnikiem o mocy 83 kW (113 KM) i maksymalną prędkością 143 km/h. Dzięki ładowaniu prądem stałym (DC), akumulator można uzupełnić od 20 do 80 proc. w 28 minut. Auto umożliwia również holowanie przyczepy o masie do 550 kg, co może mieć znaczenie dla kierowców traktujących SUV-a jako samochód rodzinny do różnych zastosowań.