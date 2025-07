Choroba lokomocyjna w autach elektrycznych - co ją wywołuje?

Badacze z Uniwersytetu Technologicznego w Belfort-Montbéliard we Francji zauważają, że rosnąca liczba pasażerów samochodów elektrycznych zgłasza objawy choroby lokomocyjnej. Dotyczy to głównie osób podróżujących na tylnych siedzeniach. Objawy - nudności, zawroty głowy, uczucie "rozbicia" - są często silniejsze niż w autach spalinowych.

Przyczyną może być brak wcześniejszego doświadczenia z jazdą w nowym rodzaju środowiska ruchu. W tradycyjnych samochodach pasażerowie podświadomie rejestrują charakterystyczne sygnały - drgania silnika, dźwięk przy przyspieszaniu czy zmianę obrotów przy redukcji biegów. W autach elektrycznych, gdzie napęd jest niemal bezgłośny, a jazda bardzo płynna, mózg nie otrzymuje takich informacji. To zaburza jego zdolność do przewidywania ruchów pojazdu i prowadzi do konfliktu sensorycznego.