W 2024 roku eksport pojazdów - osobowych, ciężarowych i autobusów - stanowił 28,3 proc. całkowitego eksportu Japonii do Stanów Zjednoczonych. W ostatnich miesiącach ten segment eksportu notował wyraźne spadki. W czerwcu 2025 roku eksport samochodów do USA zmniejszył się o 26,7 proc. rok do roku, po wcześniejszym spadku o 24,7 proc. w maju.

Nowe warunki handlu między Japonią a Stanami Zjednoczonymi to jeden z największych kroków we wzajemnych relacjach gospodarczych od lat. Obniżenie ceł daje japońskim koncernom realne narzędzie do walki o większy udział w rynku amerykańskim. W krótkiej perspektywie przyniosło to ożywienie na giełdach, ale w dłuższym okresie może oznaczać zmianę układu sił w globalnej motoryzacji.