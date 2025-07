Prezes Volvo apeluje do Unii Europejskiej o obniżenie ceł na auta z USA.

Cła wprowadzone przez administrację Donalda Trumpa wstrząsnęły światowym przemysłem motoryzacyjnym . Wysokie taryfy na importowane samochody niemal natychmiast doprowadziły do gwałtownego spadku dostaw i sprzedaży pojazdów zagranicznych marek w USA. Finansowe skutki tych decyzji boleśnie odczuły takie marki jak Volkswagen , Mercedes , Porsche czy Jaguar Land Rover .

Jednym z producentów najbardziej dotkniętym amerykankami taryfami jest Volvo - marka należąca do chińskiego koncernu Geely. Zdecydowana większość pojazdów sprzedawanych przez Volvo na rynku amerykańskim pochodzi z Europy, co czyni firmę szczególnie wrażliwą na zmiany taryfowe. Obecnie na każdy egzemplarz sprowadzany z Europy nałożone zostało 27,5 proc. cło, a dodatkowo - kolejne 25 proc. doliczane jest do importowanych części, stali i aluminium.