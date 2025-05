Problemy finansowe Volvo to wynik kryzysu w branży motoryzacyjnej i wahań kursów walut.

Volvo, należące do chińskiego koncernu Geely Holding, odnotowało w pierwszym kwartale 2025 roku zysk operacyjny na poziomie 200 mln euro - o połowę mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej, kiedy wynosił on 400 mln euro. Również łączne przychody firmy spadły - z 8,6 mld euro do 7,6 mld euro w ujęciu rocznym.