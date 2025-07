Systematycznie zdarzają się przypadki kierowców, którzy parkują swoje pojazdy w miejscach objętych zakazem, blokując wyjazd lub przejazd służbom ratowniczym. Tego typu sytuacje mają miejsce nadspodziewanie często i mimo nagłaśniania ich w mediach masowego przekazu oraz nakładania mandatów karnych, nadal się powtarzają. Karetka pogotowia otrzymała wezwanie do pacjenta z dusznościami na warszawskich Włochach, jednakże ambulans nie mógł do niego dojechać, ponieważ wyjazd blokował zaparkowany samochód.

Po zakończeniu czynności ratunkowych ratownicy zostawili właścicielowi pojazdu list za wycieraczką, w którym poinformowali go o zablokowaniu przejazdu i braku możliwości szybkiego dotarcia do pacjenta. Podkreślili również, że skoro nie zmieścił się ambulans Państwowego Ratownictwa Medycznego, to tym bardziej nie przejechałby wóz straży pożarnej. W przypadku dojazdu do pacjenta, wypadku drogowego czy pożaru kluczowe są nie tylko minuty, ale nawet sekundy. "Mamy nadzieję, że wywoła on jakieś refleksje" - dodał WSPRiTS "Meditrans" SPZOZ w Warszawie we wpisie na platformie X.